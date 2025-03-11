Аренда жилья в Казахстане: рост цен обгоняет инфляцию и бьет по кошелькам

По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в начале 2025 года индекс цен на аренду благоустроенных квартир и домов увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что арендная плата за жилье продолжает расти значительно быстрее, чем инфляция или увеличение доходов населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz
Сколько стоит аренда жилья в Казахстане?
Средняя стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья составляет 4,5 тыс. тенге. Например, аренда двухкомнатной квартиры площадью 50 кв. м обойдется семье в 226,7 тыс. тенге в месяц. Для более просторных квартир, площадью 70 кв. м, сумма аренды составит 317,3 тыс. тенге. Стоит отметить, что эти суммы не включают дополнительные расходы на коммунальные услуги, интернет и парковку.
От старых домов до элитных апартаментов
В крупнейших городах, таких как Алматы и Астана, цены на аренду жилья значительно варьируются. В Алматы, например, можно найти старые квартиры за 50 тыс. тенге в месяц, а также роскошные апартаменты в современных жилых комплексах за 3,3 млн тенге. В центре города аренда двухкомнатной квартиры с ремонтом начинается от 350 тыс. тенге, а на окраинах города можно найти более доступные варианты, хотя и там цены растут.
В Астане аренда жилья также достигает рекордов. Пятикомнатная квартира с дизайнерским ремонтом может стоить 6 млн тенге в месяц. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в столице составляет 250-300 тыс. тенге, при этом в престижных районах "Левого берега" цена значительно выше, чем на правом.
Что происходит в других городах Казахстана?
В других городах страны аренда жилья значительно дешевле, чем в Алматы и Астане. Наименьшие цены наблюдаются в Таразе (2,2 тыс. тенге за кв. м), Туркестане, Актобе и Павлодаре (2,6 тыс. тенге за кв. м). Здесь можно найти однокомнатные квартиры за 80-100 тыс. тенге в месяц. Однако даже в этих городах стоимость аренды продолжает расти, хоть и не так быстро, как в крупных мегаполисах.
Особенности рынка аренды
Несмотря на то, что аренда в Астане одна из самых высоких в стране, в столице снимать жилье проще, поскольку уровень доходов выше. В регионах, таких как Конаев, Талдыкорган, Караганда и Шымкент, арендная плата занимает значительную долю от зарплаты, что делает аренду менее доступной. Например, в Конаеве аренда двухкомнатной квартиры составляет 60,3% от средней зарплаты, а в Талдыкоргане, Караганде и Шымкенте этот показатель превышает 50%.
В то же время, в западных регионах, например, в Атырау, Актау и Актобе, доля арендной платы в доходах населения ниже, что делает жилье более доступным.
Что делать с растущими ценами?
Рост цен на аренду жилья вызывает серьезные проблемы для казахстанцев, особенно для жителей крупных городов и регионов с низкими доходами. Необходимо искать решения, включая строительство доступного жилья, развитие арендного рынка и повышение доходов населения.
Комментарии0 комментарий(ев)