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11.03.2025, 15:04

Аренда жилья в Казахстане: рост цен обгоняет инфляцию и бьет по кошелькам

Новости Казахстана 0 732

По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, в начале 2025 года индекс цен на аренду благоустроенных квартир и домов увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что арендная плата за жилье продолжает расти значительно быстрее, чем инфляция или увеличение доходов населения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz

 

 

Фото: Caravan.kz
Фото: Caravan.kz

Сколько стоит аренда жилья в Казахстане?

Средняя стоимость аренды одного квадратного метра благоустроенного жилья составляет 4,5 тыс. тенге. Например, аренда двухкомнатной квартиры площадью 50 кв. м обойдется семье в 226,7 тыс. тенге в месяц. Для более просторных квартир, площадью 70 кв. м, сумма аренды составит 317,3 тыс. тенге. Стоит отметить, что эти суммы не включают дополнительные расходы на коммунальные услуги, интернет и парковку.

От старых домов до элитных апартаментов

В крупнейших городах, таких как Алматы и Астана, цены на аренду жилья значительно варьируются. В Алматы, например, можно найти старые квартиры за 50 тыс. тенге в месяц, а также роскошные апартаменты в современных жилых комплексах за 3,3 млн тенге. В центре города аренда двухкомнатной квартиры с ремонтом начинается от 350 тыс. тенге, а на окраинах города можно найти более доступные варианты, хотя и там цены растут.

В Астане аренда жилья также достигает рекордов. Пятикомнатная квартира с дизайнерским ремонтом может стоить 6 млн тенге в месяц. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в столице составляет 250-300 тыс. тенге, при этом в престижных районах "Левого берега" цена значительно выше, чем на правом.

Что происходит в других городах Казахстана?

В других городах страны аренда жилья значительно дешевле, чем в Алматы и Астане. Наименьшие цены наблюдаются в Таразе (2,2 тыс. тенге за кв. м), Туркестане, Актобе и Павлодаре (2,6 тыс. тенге за кв. м). Здесь можно найти однокомнатные квартиры за 80-100 тыс. тенге в месяц. Однако даже в этих городах стоимость аренды продолжает расти, хоть и не так быстро, как в крупных мегаполисах.

Особенности рынка аренды

Несмотря на то, что аренда в Астане одна из самых высоких в стране, в столице снимать жилье проще, поскольку уровень доходов выше. В регионах, таких как Конаев, Талдыкорган, Караганда и Шымкент, арендная плата занимает значительную долю от зарплаты, что делает аренду менее доступной. Например, в Конаеве аренда двухкомнатной квартиры составляет 60,3% от средней зарплаты, а в Талдыкоргане, Караганде и Шымкенте этот показатель превышает 50%.

В то же время, в западных регионах, например, в Атырау, Актау и Актобе, доля арендной платы в доходах населения ниже, что делает жилье более доступным.

Что делать с растущими ценами?

Рост цен на аренду жилья вызывает серьезные проблемы для казахстанцев, особенно для жителей крупных городов и регионов с низкими доходами. Необходимо искать решения, включая строительство доступного жилья, развитие арендного рынка и повышение доходов населения.

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