Новые правила субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам: что изменилось

Приказом министра промышленности и строительства от 4 марта 2025 года изменены Правила субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным займам через субъекты квазигосударственного сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
С 24 мая 2025 года вводятся новые требования для заемщиков, в том числе:
Также установлены новые правила для перечисления средств финансовому агенту и оплаты услуг субъектам квазигосударственного сектора на основе заключенных договоров.
Комментарии0 комментарий(ев)