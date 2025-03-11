Новые правила субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам: что изменилось

Приказом министра промышленности и строительства от 4 марта 2025 года изменены Правила субсидирования части ставки вознаграждения по ипотечным займам через субъекты квазигосударственного сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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С 24 мая 2025 года вводятся новые требования для заемщиков, в том числе:

Срок кредитования по ипотечным займам на покупку жилья – до 180 месяцев.

Для пилотного проекта по индивидуальному жилищному строительству вводятся дополнительные условия, такие как наличие у заемщика 30% от стоимости жилья или дополнительного залога.

Максимальная сумма субсидируемого ипотечного займа в Астане и Алматы – до 20 млн тенге, в других регионах – до 15 млн тенге.

Погашение займа осуществляется ежемесячными платежами, включая аннуитетные или дифференцированные, с погашением 10 числа каждого месяца.

Также установлены новые правила для перечисления средств финансовому агенту и оплаты услуг субъектам квазигосударственного сектора на основе заключенных договоров.