В Казахстане предлагают ввести лицензирование таксистов

В Казахстане рассматривают введение лицензирования для таксистов, что поддерживают Генпрокуратура, МВД и депутаты. Однако эксперты предупреждают о рисках ухода таксистов "в тень", сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Идею предложил Руслан Алькенев, замглавы Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры. Он отмечает, что таксисты часто работают без перерывов, не проходят медосмотр и не проверяется техническое состояние автомобилей. В результате в прошлом году было зафиксировано 113 ДТП с участием такси, в которых погибли 42 человека.
МВД поддерживает предложение, подчеркивая, что контроль необходим для обеспечения безопасности. Сенатор Марат Кожаев считает, что такая деятельность должна быть четко отрегулирована, поскольку связано с безопасностью пассажиров.
Медет Курманов, председатель Ассоциации служб такси, признает важность регулирования, но сомневается в эффективности лицензирования, так как большая часть рынка уже "в тени". Он утверждает, что реальная перемена может наступить лишь с созданием саморегулируемых организаций.
Таксисты обеспокоены, что такие меры лишь усилят теневой рынок. Некоторые водители, работающие после основной работы, могут остаться без лицензии, что приведет к дополнительным финансовым трудностям.
Эксперты считают, что лицензирование создаст дополнительную нагрузку на таксистов и не решит вопросы безопасности. Алексей Алексеев, автоэксперт, уверен, что лицензия не повлияет на безопасность, так как большинство таксистов заботится о своем автомобиле и здоровье.
Депутат Андрей Лукин подчеркнул, что решение по этому вопросу еще не принято, и важно учесть мнение всех сторон для обеспечения безопасности и комфортных условий для граждан.
"Необходимо выслушать все стороны, и в первую очередь, конечно же, выслушать мнение наших казахстанцев, затем, естественно, самих участников, которые осуществляют эту деятельность в такси. Все вопросы, все эти предложения заслуживают внимания, и на сегодняшний день идет их обсуждение – было внесено соответствующее предложение, но результаты мы, естественно, увидим несколько позже", – отметил сенатор.
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