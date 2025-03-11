В Казахстане предлагают ввести лицензирование таксистов

В Казахстане рассматривают введение лицензирования для таксистов, что поддерживают Генпрокуратура, МВД и депутаты. Однако эксперты предупреждают о рисках ухода таксистов "в тень", сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Идею предложил Руслан Алькенев, замглавы Комитета по правовой статистике Генпрокуратуры. Он отмечает, что таксисты часто работают без перерывов, не проходят медосмотр и не проверяется техническое состояние автомобилей. В результате в прошлом году было зафиксировано 113 ДТП с участием такси, в которых погибли 42 человека.

МВД поддерживает предложение, подчеркивая, что контроль необходим для обеспечения безопасности. Сенатор Марат Кожаев считает, что такая деятельность должна быть четко отрегулирована, поскольку связано с безопасностью пассажиров.

Медет Курманов, председатель Ассоциации служб такси, признает важность регулирования, но сомневается в эффективности лицензирования, так как большая часть рынка уже "в тени". Он утверждает, что реальная перемена может наступить лишь с созданием саморегулируемых организаций.

Таксисты обеспокоены, что такие меры лишь усилят теневой рынок. Некоторые водители, работающие после основной работы, могут остаться без лицензии, что приведет к дополнительным финансовым трудностям.

Эксперты считают, что лицензирование создаст дополнительную нагрузку на таксистов и не решит вопросы безопасности. Алексей Алексеев, автоэксперт, уверен, что лицензия не повлияет на безопасность, так как большинство таксистов заботится о своем автомобиле и здоровье.

Депутат Андрей Лукин подчеркнул, что решение по этому вопросу еще не принято, и важно учесть мнение всех сторон для обеспечения безопасности и комфортных условий для граждан.