Неуплата долгов на 16 миллиардов тенге: казахстанцы теряют автомобили и жильё

11 марта 2025 официальный представитель Министерства юстиции Казахстана Талгат Уали на брифинге в СЦК года рассказал о текущей ситуации с выплатой алиментов и назвал тех, кто чаще всего уклоняется от их уплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pavon.kz

По его словам, на данный момент в производстве находятся 283 тыс. исполнительных дел по взысканию алиментов. При этом наибольшее количество должников — мужчины (272 тыс.), а женщин среди них — более 11 тыс.

По данным Талгата Уали, из 16 352 дел сумма задолженности составляет 16 миллиардов тенге. За неисполнение обязательств должники могут понести как административную, так и уголовную ответственность. В 2024 году к административной ответственности были привлечены более 4,5 тыс. человек, а 391 человек был осужден по статье 139 УК РК за неуплату алиментов. В отношении должников принимаются такие меры, как арест банковских счетов и введение временных ограничений.

Он также рассказал о крупных случаях взыскания алиментов, произошедших в текущем году.

В частности, в Астане был продан автомобиль должника — Mercedes-Benz S400 за 23 миллиона тенге. В Жамбылской области должник передал недвижимость стоимостью более 11 миллионов тенге для погашения долга, а в Алматы для погашения задолженности на сумму более 9 миллионов тенге был передан Hyundai Tucson 2017 года выпуска.