Официальное признание иностранных дипломов в Казахстане: что нужно знать

Как признать зарубежный документ об образовании в Казахстане и сделать казахстанский диплом юридически действительным за рубежом, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации "Правительство для граждан".

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Признание иностранных дипломов/аттестатов в Казахстане

Чтобы зарубежный документ об образовании имел юридическую силу в Казахстане, необходимо пройти процедуру признания.

Признание – это официальное подтверждение иностранных документов об образовании. Только через эту процедуру иностранный документ получит на территории Казахстана юридическую силу.

✅ Куда обращаться:

ЦОН (Центр обслуживания населения)

Портал «электронного правительства»

✅ Документы для признания:

Заявление

Удостоверение личности

Квитанция об уплате госпошлины (6–10 МРП)

Оригинал и копия документа об образовании и приложения к нему

Нотариально заверенный перевод (если документ на иностранном языке)

⏳ Срок рассмотрения: 15–45 рабочих дней

- Документы из стран ЕАЭС и по программе «Болашак» признаются без процедуры признания и апостилирования.

- Исключение: Дипломы для работы в сфере педагогики, юриспруденции, медицины и фармацевтики требуют обязательного признания.

Признание казахстанских дипломов за границей (апостиль)

Для работы за рубежом казахстанский диплом нужно апостилировать.

Апостиль – это специальный бланк со штампом, который подшивается в документ об образовании. Также можно получить электронный документ со штампом "Апостиль".

✅ Как подать на апостиль:

ЦОН

Портал «электронного правительства»

✅ Необходимые документы:

Заявление

Удостоверение личности

Оригинал документа

Квитанция об уплате госпошлины (0,5 МРП)

Срок рассмотрения: 15 рабочих дней.

"Документы, выданные образовательными организациями государств – членов ЕАЭС, независимо от года выдачи с 2015 года признаются без проведения процедур признания и апостилирования. Это же относится к документам, полученным по программе "Болашак", – подчеркнули в пресс-службе.

Исключения: дипломы лиц, претендующих на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью.