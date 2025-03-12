Официальное признание иностранных дипломов в Казахстане: что нужно знать

Как признать зарубежный документ об образовании в Казахстане и сделать казахстанский диплом юридически действительным за рубежом, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации "Правительство для граждан".
Признание иностранных дипломов/аттестатов в Казахстане
Чтобы зарубежный документ об образовании имел юридическую силу в Казахстане, необходимо пройти процедуру признания.
Признание – это официальное подтверждение иностранных документов об образовании. Только через эту процедуру иностранный документ получит на территории Казахстана юридическую силу.
✅ Куда обращаться:
✅ Документы для признания:
⏳ Срок рассмотрения: 15–45 рабочих дней
- Документы из стран ЕАЭС и по программе «Болашак» признаются без процедуры признания и апостилирования.
- Исключение: Дипломы для работы в сфере педагогики, юриспруденции, медицины и фармацевтики требуют обязательного признания.
Для работы за рубежом казахстанский диплом нужно апостилировать.
Апостиль – это специальный бланк со штампом, который подшивается в документ об образовании. Также можно получить электронный документ со штампом "Апостиль".
✅ Как подать на апостиль:
✅ Необходимые документы:
Срок рассмотрения: 15 рабочих дней.
"Документы, выданные образовательными организациями государств – членов ЕАЭС, независимо от года выдачи с 2015 года признаются без проведения процедур признания и апостилирования. Это же относится к документам, полученным по программе "Болашак", – подчеркнули в пресс-службе.
Исключения: дипломы лиц, претендующих на занятие педагогической, юридической, медицинской или фармацевтической деятельностью.
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