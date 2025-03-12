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11.03.2025, 20:11

Казахстан одержал победу в многолетнем споре на 65 млн долларов

Новости Казахстана 0 2 064

Казахстан добился положительного решения в Высоком суде Лондона по делу, которое рассматривалось с 2013 года. Как сообщил на брифинге СЦК официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали, суд поддержал позицию республики в споре с канадской урановой компанией World Wide Minerals, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

28 февраля 2025 года лондонский суд отменил вердикт 2024 года, по которому Казахстан должен был выплатить WWM около 65 миллионов долларов. Таким образом, республика избавилась от финансовых обязательств перед истцом.

Компания World Wide Minerals подала иск, ссылаясь на события 1997 года, когда правительство Казахстана отказало ей в лицензии на экспорт урана и прекратило договор о доверительном управлении Целинным горно-химическим комбинатом, который впоследствии был переименован в Степногорский горно-химический комбинат. Однако новое судебное решение сняло с республики все претензии.

По словам Талгата Уали, добиться такого исхода в английских судах крайне сложно, так как успешное обжалование решений там возможно менее чем в 2% случаев.

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