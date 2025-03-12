Электросетевая компания KEGOC готовит повышение тарифов: что это значит для потребителей?

В АО "KEGOC", национальном операторе электрических сетей, состоялись публичные слушания, посвященные корректировке тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги до истечения их текущего срока действия, сообщили в пресс-службе компании, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik

© Photo : пресс-служба АО "KEGOC"

Как отмечается в заявлении, ключевой причиной пересмотра тарифов стало увеличение предельных цен на электроэнергию с 1 февраля 2025 года, утвержденное Министерством энергетики Казахстана.

В частности, стоимость электроэнергии для единого закупщика выросла с 13,1 тенге за кВт⋅ч до 24,68 тенге за кВт⋅ч. В компании пояснили, что это привело к росту расходов на компенсацию технологических потерь электроэнергии и, соответственно, повышению тарифов.

Тем не менее, в KEGOC заверили, что изменения не окажут существенного влияния на конечную стоимость электроэнергии для потребителей, увеличив её лишь на 1,5–2%. Это объясняется тем, что доля тарифов KEGOC в общей структуре стоимости электроэнергии составляет всего 7–8%.