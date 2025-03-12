В Польше задержали женщину, торговавшую органами казахстанцев

По ее словам, женщина с июля 2017 по январь 2019 года в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане незаконно приобретала человеческие почки, чтобы их перепродать на черном рынке.

Украинку разыскивали власти Казахстана. В республике ее приговорили к 12 годам тюрьмы за торговлю человеческими органами и участие в организованной международной преступной группировке. Во время проверки на польской границе выяснилось, что она находится в международных базах данных розыска, а казахстанская система правосудия передала дело в Интерпол.

Теперь задержанная будет находиться под стражей в ожидании решения суда об экстрадиции. Польская прокуратура пока не раскрывает дополнительные детали дела.

ТАСС уточняет, что женщина разыскивалась Казахстаном с ноября 2020 года, а Интерпол выдал в ее отношении "красное уведомление".