Год спустя: жители Кульсары требуют компенсацию за подтопленные дома

Жители города Кульсары в Атырауской области требуют компенсации за ущерб, нанесённый их домам в результате подтопления во время паводков, сообщает Lada.kz

Кадр из видео: t.me/atyrauakimat

По их словам, стихийное бедствие произошло год назад, однако, несмотря на поданные заявки на возмещение ущерба, выплаты они так и не получили. В поисках справедливости граждане обратились в редакцию «Первого канала Евразия».

«К нам уже поступило порядка 250 обращений от местных жителей по данному вопросу. Мы осведомлены о ситуации, знаем, какие районы действительно оказались под водой, и действуем в рамках закона. Однако есть участки, где затопление не затронуло жилые дома, даже если территория была частично покрыта водой. Во избежание нецелевого расходования бюджетных средств выплаты по этим случаям производиться не будут», — пояснил аким Жылыойского района Атырауской области Жумабек Каражанов.

Представители акимата также уточнили, что причиной затопления стал не паводок, а повышение уровня грунтовых вод, что не предусматривает выплат компенсаций. Кроме того, власти напомнили, что гражданам предоставлялась возможность оценить ущерб через независимых экспертов, а спорные случаи уже рассматривались в суде. В итоге те, кто оспаривал факт разрушения жилья из-за грунтовых вод, проиграли судебные разбирательства.

За разъяснениями журналисты телеканала обратились в Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана. Там, однако, не согласились с аргументами местных чиновников относительно причин подтопления.