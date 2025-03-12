Скандал в роддоме: врачи разбираются в причинах ожогов на теле новорожденного в Казахстане

В городе Семей многодетная семья, ставшая родителями новорожденного Берика-Али, обратилась за помощью в правоохранительные органы, сообщает Lada.kz сообщает КТК .

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Причиной стало неожиданное и тревожное состояние младенца: на его теле были обнаружены пятна, внешне напоминающие сильный ожог.

Первоначально медицинские работники предположили, что причиной повреждений мог стать нагревательный коврик, который, вероятно, вышел из строя и обжег ребенка. Однако позже версия изменилась: специалисты выдвинули предположение, что пятна могут быть симптомом генетического заболевания.

На данный момент состояние младенца остается тяжелым Врачи пока не установили окончательный диагноз, но ситуацию взяли под контроль республиканские медицинские специалисты.

«Мы организовали консилиум с участием специалистов Центра материнства и детства в Астане. В ближайшее время ребенок будет переведен туда санитарной авиацией. На республиканском уровне врачи также пришли к выводу, что выявленные изменения в организме младенца не являются ожоговым поражением. Скорее всего, речь идет о наследственном или генетическом заболевании», – пояснила заместитель руководителя управления здравоохранения области Абай Асем Орынбаева.

Сейчас и родители, и врачи надеются, что в столице удастся установить точную причину заболевания малыша и, главное, найти эффективные методы его лечения.