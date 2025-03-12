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12.03.2025, 08:17

Трагедия в Алматы: мать с сыном выпали с 18-го этажа

Новости Казахстана 0 1 465

Во вторник, 11 марта, в Алматы произошла трагедия – 35-летняя женщина вместе со своим маленьким сыном выпала из окна 18-го этажа многоквартирного жилого комплекса. В результате падения мать скончалась на месте, а четырехлетний ребенок получил серьезные травмы и в настоящее время находится в реанимации. Врачи борются за его жизнь, однако его состояние остается крайне тяжелым. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Фото: pexels
Фото: pexels

ЧП произошло в одном из 20-этажных жилых комплексов комфорт-класса, который сейчас находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Сотрудники полиции и следователи тщательно изучают обстоятельства произошедшего и пытаются восстановить хронологию событий той роковой ночи.

По предварительным данным, трагедия разыгралась около шести часов утра. Очевидцы и соседи утверждают, что женщина выпала из окна вместе с ребенком. Несмотря на падение с большой высоты, мальчику удалось выжить. Однако полученные травмы представляют серьезную угрозу для его жизни. Врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.

Заместитель директора Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Курметбек Токтар сообщил, что мальчик, 2021 года рождения, был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой помощи с множественными повреждениями, полученными в результате падения с высоты. Он был экстренно госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, где сейчас проходит интенсивное лечение. Медики оценивают его состояние как критическое.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит выяснить, был ли это несчастный случай, преднамеренное убийство или суицид. В рамках расследования будут изучены обстоятельства жизни погибшей женщины, проверены возможные свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все детали трагедии, а врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему ребенку.

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