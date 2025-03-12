Изменения в налоговом декларировании в Казахстане: три формы для физических лиц

Сфера налогообложения меняется для увеличения бюджетных поступлений и оптимизации процессов. КГД сообщил, что во втором квартале 2025 года запланированы нововведения в подаче деклараций.
Для физических лиц сохраняются три вида деклараций, зависящие от конкретной ситуации. Рассмотрим их подробнее.
1. Форма 250.00 – Декларация об активах и обязательствах
Кто обязан подавать:
- Граждане с активами за границей (свыше 1 000 МРП или 3 692 000 тенге на 2024 год).
- Кандидаты на выборные и государственные должности.
- Крупные участники банков, страховых и финансовых организаций.
- Частнопрактикующие специалисты (нотариусы, адвокаты и др.).
Срок сдачи: до 15 сентября года, следующего за отчетным.
2. Форма 270.00 – Декларация о доходах и имуществе
Кто обязан подавать:
- Государственные служащие и их супруги.
- Владельцы долей в компаниях (более 10%) и учредители ТОО.
- Лица с активами за рубежом (более 1 000 МРП) или недвижимостью в Казахстане (более 20 000 МРП).
- Лица, занимающиеся частной практикой.
- Граждане, получающие доходы за границей (аренда, трудовая деятельность и др.).
- Те, кто применил предварительные налоговые вычеты в 2025 году.
Срок сдачи: до 15 сентября года, следующего за отчетным.
3. Форма 240.00 – Индивидуальный подоходный налог (ИПН)
Кто обязан подавать:
- Трудовые иммигранты-резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Казахстане.
- Если сумма начисленного ИПН превышает предварительные платежи по налогу.
Срок сдачи: до 31 марта года, следующего за отчетным.
Итог:
В 2025 году казахстанцы должны учитывать новые требования к подаче налоговых деклараций. В зависимости от ситуации сдача формы может быть обязательной или добровольной.
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