Изменения в налоговом декларировании в Казахстане: три формы для физических лиц

В 2025 году в Казахстане вводятся новые правила подачи налоговых деклараций. Останется три формы для физических лиц, каждая из которых заполняется в зависимости от ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Сфера налогообложения меняется для увеличения бюджетных поступлений и оптимизации процессов. КГД сообщил, что во втором квартале 2025 года запланированы нововведения в подаче деклараций.

Для физических лиц сохраняются три вида деклараций, зависящие от конкретной ситуации. Рассмотрим их подробнее.

1. Форма 250.00 – Декларация об активах и обязательствах

Кто обязан подавать:

Граждане с активами за границей (свыше 1 000 МРП или 3 692 000 тенге на 2024 год).

Кандидаты на выборные и государственные должности.

Крупные участники банков, страховых и финансовых организаций.

Частнопрактикующие специалисты (нотариусы, адвокаты и др.).

Срок сдачи: до 15 сентября года, следующего за отчетным.

2. Форма 270.00 – Декларация о доходах и имуществе

Кто обязан подавать:

Государственные служащие и их супруги.

Владельцы долей в компаниях (более 10%) и учредители ТОО.

Лица с активами за рубежом (более 1 000 МРП) или недвижимостью в Казахстане (более 20 000 МРП).

Лица, занимающиеся частной практикой.

Граждане, получающие доходы за границей (аренда, трудовая деятельность и др.).

Те, кто применил предварительные налоговые вычеты в 2025 году.

Срок сдачи: до 15 сентября года, следующего за отчетным.

3. Форма 240.00 – Индивидуальный подоходный налог (ИПН)

Кто обязан подавать:

Трудовые иммигранты-резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Казахстане.

Если сумма начисленного ИПН превышает предварительные платежи по налогу.

Срок сдачи: до 31 марта года, следующего за отчетным.

Итог:

В 2025 году казахстанцы должны учитывать новые требования к подаче налоговых деклараций. В зависимости от ситуации сдача формы может быть обязательной или добровольной.