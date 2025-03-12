Расчёт пенсионных выплат из ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам?

В 2025 году минимальный размер пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) составляет 32 360 тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Однако верхний предел выплат не установлен – сумма ежемесячного пособия рассчитывается индивидуально, исходя из общего объема пенсионных накоплений каждого гражданина.

Минимальная пенсия из ЕНПФ – в 2025 году составляет 32 360 тенге , максимального ограничения нет – сумма выплат зависит от накоплений.

Многоуровневая пенсионная система – граждане Казахстана могут получать пенсию из государственного бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), если за них вносились пенсионные взносы.

Расчет выплат – в первый год пенсии накопления умножают на 6,5% и делят на 12 месяцев. Например, при накоплении 9 890 000 тенге ежемесячная выплата составит 53 571 тенге .

Индексация – выплаты из ЕНПФ ежегодно увеличиваются на 5% .

Дополнительные коэффициенты – предусмотрены для инвалидов 1 и 2 групп , а также для работников вредных производств с обязательными профессиональными пенсионными взносами (не менее 5 лет).

Единовременная выплата – если накопления меньше 753 252 тенге (12-кратного размера минимальной пенсии), вся сумма выплачивается сразу.

Процедура оформления – обращаться отдельно в ЕНПФ не нужно, достаточно подать заявление в ЦОН. Рекомендуется сделать это за 10 дней до выхода на пенсию, чтобы избежать задержек.

Ранее для получения пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) необходимо было подавать отдельное заявление, о чём многие граждане Казахстана были недостаточно осведомлены. В результате недостатка информации значительное количество пенсионеров длительное время оставалось без причитающихся им накоплений. Однако в настоящее время компетентные органы периодически проводят проверки и выявляют таких пенсионеров, после чего накопленные средства из ЕНПФ выплачиваются им в полном объёме, обеспечивая тем самым реализацию их пенсионных прав.