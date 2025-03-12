Налог на автомобили в Казахстане ждут изменения

В рамках проекта Налогового кодекса, внесенного на рассмотрение в мажилис, предлагается установить разные коэффициенты на легковые машины, в зависимости от срока эксплуатации.
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Изменения в налогообложении
- Коэффициент 0,7 – для автомобилей от 10 до 20 лет;
- Коэффициент 0,5 – для автомобилей старше 20 лет.
- Таким образом, налог на транспортные средства будет зависеть от года выпуска авто.
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Позиция Министерства экологии и природных ресурсов
- Ведомство отмечает, что подобная инициатива не способствует обновлению автопарка и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.
- Льготы на налог не стимулируют физических и юридических лиц приобретать более экологичные автомобили.
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Позиция Министерства национальной экономики
- В министерстве уверены, что снижение налога на старые авто не приведет к массовому устареванию автопарка.
- Владельцы автомобилей уже не первый год поднимают вопрос о справедливом пересмотре налогообложения в зависимости от возраста и стоимости транспортных средств.
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Дополнительные платежи при ввозе авто
- Помимо налога, при ввозе автомобиля в Казахстан автовладельцы также оплачивают:
- Таможенную пошлину,
- НДС,
- Акциз,
- Утилизационный сбор,
- Сбор за первичную регистрацию.
- Размер этих платежей зависит от года выпуска транспортного средства.
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Технические требования и принципы налогообложения
- Автомобили должны соответствовать техническому регламенту.
- Основной принцип налогообложения остается прежним: чем больше объем двигателя, тем выше налог.
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Ставки налога на автомобили по объему двигателя (на 2025 год)
- До 3 000 куб. см – от 1 до 9 МРП (3 932 – 35 400 тенге).
- От 3 000 до 4 000 куб. см – 15 МРП (59 000 тенге).
- Свыше 4 000 куб. см – 117 МРП (460 000 тенге).
Таким образом, при исчислении налога на ТС для легковой техники с одинаковым объемом двигателя в зависимости от года выпуска будут применяться поправочные варианты.
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