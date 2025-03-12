Налог на автомобили в Казахстане ждут изменения

Уменьшение налоговой ставки на транспортные средства, имеющие значительный возраст, может привести к ухудшению экологической ситуации в стране. Об этом сообщили представители профильного ведомства в беседе с LS , передает Lada.kz

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В рамках проекта Налогового кодекса, внесенного на рассмотрение в мажилис, предлагается установить разные коэффициенты на легковые машины, в зависимости от срока эксплуатации.

Изменения в налогообложении Коэффициент 0,7 – для автомобилей от 10 до 20 лет; Коэффициент 0,5 – для автомобилей старше 20 лет. Таким образом, налог на транспортные средства будет зависеть от года выпуска авто.

Позиция Министерства экологии и природных ресурсов Ведомство отмечает, что подобная инициатива не способствует обновлению автопарка и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Льготы на налог не стимулируют физических и юридических лиц приобретать более экологичные автомобили.

Позиция Министерства национальной экономики В министерстве уверены, что снижение налога на старые авто не приведет к массовому устареванию автопарка. Владельцы автомобилей уже не первый год поднимают вопрос о справедливом пересмотре налогообложения в зависимости от возраста и стоимости транспортных средств.

Дополнительные платежи при ввозе авто Помимо налога, при ввозе автомобиля в Казахстан автовладельцы также оплачивают: Таможенную пошлину, НДС, Акциз, Утилизационный сбор, Сбор за первичную регистрацию. Размер этих платежей зависит от года выпуска транспортного средства.

Технические требования и принципы налогообложения Автомобили должны соответствовать техническому регламенту. Основной принцип налогообложения остается прежним: чем больше объем двигателя, тем выше налог.

Ставки налога на автомобили по объему двигателя (на 2025 год) До 3 000 куб. см – от 1 до 9 МРП (3 932 – 35 400 тенге). От 3 000 до 4 000 куб. см – 15 МРП (59 000 тенге). Свыше 4 000 куб. см – 117 МРП (460 000 тенге).



Таким образом, при исчислении налога на ТС для легковой техники с одинаковым объемом двигателя в зависимости от года выпуска будут применяться поправочные варианты.