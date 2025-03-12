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12.03.2025, 10:31

Налог на автомобили в Казахстане ждут изменения

Новости Казахстана 0 15 664

Уменьшение налоговой ставки на транспортные средства, имеющие значительный возраст, может привести к ухудшению экологической ситуации в стране. Об этом сообщили представители профильного ведомства в беседе с LS, передает Lada.kz

Фото: kolesa.kz
Фото: kolesa.kz

В рамках проекта Налогового кодекса, внесенного на рассмотрение в мажилис, предлагается установить разные коэффициенты на легковые машины, в зависимости от срока эксплуатации.

  • Изменения в налогообложении

    • Коэффициент 0,7 – для автомобилей от 10 до 20 лет;
    • Коэффициент 0,5 – для автомобилей старше 20 лет.
    • Таким образом, налог на транспортные средства будет зависеть от года выпуска авто.

  • Позиция Министерства экологии и природных ресурсов

    • Ведомство отмечает, что подобная инициатива не способствует обновлению автопарка и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу.
    • Льготы на налог не стимулируют физических и юридических лиц приобретать более экологичные автомобили.

  • Позиция Министерства национальной экономики

    • В министерстве уверены, что снижение налога на старые авто не приведет к массовому устареванию автопарка.
    • Владельцы автомобилей уже не первый год поднимают вопрос о справедливом пересмотре налогообложения в зависимости от возраста и стоимости транспортных средств.

  • Дополнительные платежи при ввозе авто

    • Помимо налога, при ввозе автомобиля в Казахстан автовладельцы также оплачивают:
      • Таможенную пошлину,
      • НДС,
      • Акциз,
      • Утилизационный сбор,
      • Сбор за первичную регистрацию.
    • Размер этих платежей зависит от года выпуска транспортного средства.

  • Технические требования и принципы налогообложения

    • Автомобили должны соответствовать техническому регламенту.
    • Основной принцип налогообложения остается прежним: чем больше объем двигателя, тем выше налог.

  • Ставки налога на автомобили по объему двигателя (на 2025 год)

    • До 3 000 куб. см – от 1 до 9 МРП (3 932 – 35 400 тенге).
    • От 3 000 до 4 000 куб. см – 15 МРП (59 000 тенге).
    • Свыше 4 000 куб. см – 117 МРП (460 000 тенге).

Таким образом, при исчислении налога на ТС для легковой техники с одинаковым объемом двигателя в зависимости от года выпуска будут применяться поправочные варианты.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
От 3 000 до 4 000 куб. см – 15 МРП (59 000 тенге). Что то здесь они промахнулись, надо было расписать, что данный налог применяется только для авто ввезённое до 2013 года. Всё остальное авто с данными куб.см облагается уже повышенным налогом или разница идёт в чей то карман, а мы и не знаем.
12.03.2025, 09:29
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