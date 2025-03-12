Тарифы ОСИ и КСК в Казахстане хотят сделать зависимыми от МРП

12 марта 2025 года депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила о планируемых изменениях в тарифной системе жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik

По словам депутата, в проект закона включены новые категории платежей для жильцов — целевые и накопительные взносы.

"На данный момент тарифы устанавливаются маслихатами, однако этот процесс затягивается: завышенные ставки могут вызвать недовольство избирателей, поэтому решения либо откладываются, либо долго не пересматриваются. Это создает сложности в содержании жилых домов, ведь, помимо управления, необходимо поддерживать сам жилищный фонд", — объяснила Смышляева.

В связи с этим рассматривается вариант привязки тарифов к месячному расчетному показателю (МРП), что позволит автоматически индексировать их без необходимости ежегодного пересмотра маслихатами.

Дополнительно обсуждается введение коэффициентов, отражающих состояние и характеристики зданий. Так, базовый тариф будет корректироваться в зависимости от возраста дома, наличия технических помещений и других параметров. При этом эти коэффициенты предлагается включать в минимальный тариф без необходимости голосования жильцов. Однако дополнительные сервисные услуги будут оплачиваться только при согласовании с жителями.