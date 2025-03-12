Казахстанец убил и закопал друга, чтобы не отдавать долг

11 марта в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Уральска состоялось заседание по делу 18-летнего Куандыка Хайруллина. Молодого человека обвиняют в убийстве, совершённом из корыстных мотивов. По его просьбе судебное разбирательство проходило с участием присяжных заседателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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18-летний Хайруллин и 21-летний Жеткерген Жамбылов познакомились год назад и работали вместе в супермаркете. Между ними возник конфликт: Жамбылов оформил кредиты, значительную часть которых отдал другу, но тот отказывался платить. 27 июня 2024 года очередная просьба погасить долг закончилась трагедией — Хайруллин убил Жамбылова кухонным ножом, а тело закопал в сарае. Месяц он скрывал преступление, распространяя ложные сведения о пропаже друга.

Правда вскрылась, когда родственники погибшего нашли старый телефон с перепиской, подтверждающей долг. Хайруллин признался и указал место захоронения, но тело настолько разложилось, что экспертиза не смогла определить точную причину смерти.

"Да, я убил друга. Да, он умер от моих рук. Но я не сделал это из корыстных побуждений. Так сложились обстоятельства. Искренне прошу прощения у родственников Жеткергена", – сказал он.

На суде он частично признал вину, отрицая корыстный мотив. Однако присяжные признали его виновным, и суд назначил 17 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.