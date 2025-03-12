Обязательное медстрахование – что изменится для казахстанцев на этот раз?

В Казахстане рассматривается предложение об увеличении верхнего предела дохода для расчета взносов в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

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Как отметил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, поправки предполагают создание единого пакета медицинской помощи к 2027 году.

"Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему обязательного соцмедстрахования (ОСМС) с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП (с 850 тыс. тенге до 4,2 млн тенге)", – сообщил он.

При этом за безработных и граждан, находящихся в кризисных или экстренных социальных условиях, взносы будут оплачивать акиматы.

Ожидается, что к 2027 году доля гарантированного объема бесплатной медицинской помощи снизится с 57% до 32%, тогда как охват системой ОСМС вырастет до 68%.

"Аппарат комитета готов приступить к рассмотрению законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ОСМС" и подготовить заключение", – добавил Асхат Аймагамбетов.