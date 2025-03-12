Казахстанские родители будут обязаны покупать SIM-карты для детей

В Казахстане планируется внедрение специальных SIM-карт для детей, которые ограничат их доступ к интернет-ресурсам. Об этом 12 марта 2025 года сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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По его словам, данная инициатива разрабатывается совместно с государственными ведомствами и включена в комплексный план. Основная идея заключается в том, что операторы связи будут выпускать SIM-карты, предназначенные исключительно для несовершеннолетних. Их приобретение станет обязательным для родителей.

«Родители будут обязаны покупать для своих детей специальные SIM-карты, которые обеспечат контроль над онлайн-активностью. Эти SIM-карты оснащены встроенными фильтрами, ограничивающими доступ к определенным сайтам и социальным сетям», — пояснил Оспан.

Такие меры позволят не только оградить детей от нежелательного контента, но и дадут возможность родителям отслеживать использование мобильного устройства. В дополнение к фильтрации интернет-ресурсов, мобильное приложение предоставит данные о местоположении ребенка.

На данный момент казахстанские операторы связи уже предлагают детские тарифы с доступом к образовательным ресурсам, однако, как отметил вице-министр, они не предусматривают полноценного контроля за безопасностью детей в цифровой среде.

Исследования Kazakhstan Kids Online показывают, что, несмотря на возрастные ограничения (доступ к цифровым сервисам разрешен с 13 лет), 60% детей 9–10 лет и 66% детей 11–12 лет уже имеют собственные аккаунты в интернете.

В связи с этим Министерство просвещения совместно с экспертами разрабатывает поправки в законодательство, направленные на усиление мер защиты детей от вредоносной информации в сети.