Глава МИД Казахстана и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры

Стороны подробно рассмотрели нынешнее положение дел и перспективы углубления расширенного стратегического партнёрства, акцентируя внимание на развитии политического взаимодействия и укреплении экономических отношений.

В ходе переговоров состоялся конструктивный обмен взглядами на широкий спектр актуальных международных вопросов, включая обеспечение глобальной безопасности и поддержание стабильности в отдельных регионах.

Руководители внешнеполитических ведомств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог и координацию усилий, чтобы обеспечить динамичное развитие двустороннего сотрудничества.