Неравные условия: почему казахстанцам запрещен ввоз машин стандарта ниже Евро-4,5

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев разъяснил, почему местным жителям запрещено ввозить автомобили, не соответствующие стандартам Евро-4 и Евро-5, тогда как иностранные перевозчики могут использовать такие машины на территории страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Во время заседания мажилиса парламента Карабаеву задали вопрос о необходимости единого подхода к регулированию транспортных стандартов как для местных, так и для зарубежных перевозчиков.

Министр объяснил, что полный запрет на въезд машин, не соответствующих современным экологическим стандартам, невозможен. В настоящее время в международных перевозках Казахстана зарегистрировано 33 тысячи транспортных средств, из которых только 8 тысяч отвечают нормам Евро-4 и выше. Поскольку Казахстан является участником Венского соглашения, любое ограничение для иностранных перевозчиков автоматически должно применяться и к отечественным. Это означало бы запрет для оставшихся 25 тысяч казахстанских машин, что недопустимо.

В ответ на предложение депутата ввести дифференцированную систему оплаты для иностранных перевозчиков Карабаев отметил, что такой подход приведет к дисбалансу. В случае его принятия владельцы 8 тысяч автомобилей, соответствующих высоким стандартам, платили бы меньше, чем остальные 25 тысяч машин, принадлежащих представителям малого и среднего бизнеса. Это создало бы неравные условия на рынке автоперевозок, что, по мнению министра, недопустимо.