Берег для избранных: как незаконные заборы лишают казахстанцев права доступа к воде

Законно ли ограничение доступа к пляжам зонами отдыха, устанавливающими шлагбаумы и взимающими плату за вход? Как защитить свое право на бесплатное купание, отдых у воды и солнечные ванны, которые являются частью общего природопользования? Об этом рассказывает Zakon.kz , передает Lada.kz

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Вопрос свободного доступа к пляжным зонам на водоемах является актуальным для отдыхающих. Согласно законодательству, водные объекты общего пользования предназначены для всех граждан, а их использование не требует специального разрешения или оплаты.

Право на общее водопользование

Согласно пункту 4 Типовых правил общего водопользования, физические и юридические лица не вправе ограничивать доступ к водным объектам общего пользования посредством установки заграждений, охранных пунктов или запрещающих знаков, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Однако, на практике многие пляжи в популярных курортных зонах, таких как Капчагай, Алаколь и Щучинско-Боровская зона, оказываются огражденными и доступны лишь за плату. Причем зачастую плата взимается без предоставления соответствующего уровня услуг.

Исключения, предусмотренные законом

Согласно статье 125 Водного кодекса Республики Казахстан (ВК), земельные участки водного фонда, включая прибрежные водоохранные полосы, могут быть переданы предпринимателям для рекреационного бизнеса, но остаются в собственности государства. Однако при этом должны соблюдаться определенные условия, а именно:

Запрещена деятельность, ухудшающая гидрологическое и экологическое состояние водоемов (пункт 1, подпункт 1 статьи 125 ВК);

Запрещено строительство и эксплуатация зданий и сооружений досугового и оздоровительного назначения в водоохранной полосе (пункт 1, подпункт 2 статьи 125 ВК).

Однако многие владельцы пляжей нарушают данные условия, возводя сооружения в запрещенных зонах или загрязняя территорию.

Размер водоохранных полос

Минимальная ширина водоохранной полосы составляет 35 метров. Однако в зависимости от особенностей местности, например, в случае скалистых берегов с уклоном более 3 градусов, она может достигать 100 метров. Это означает, что многие зоны отдыха расположены в пределах водоохранных полос незаконно.

Часто размеры полос занижаются путем изменения угла наклона в проектной документации, что позволяет возводить здания ближе к воде. В дальнейшем такие участки перепродаются, и возвратить землю в государственную собственность становится практически невозможно.

Огражденные пляжи без инфраструктуры

В ряде случаев предприниматели ограничивают доступ к пляжу, не имея никакой инфраструктуры, кроме шлагбаума, туалетов и мусорных баков. Такое расположение удобств ведет к загрязнению водоемов, что противоречит экологическим нормам. Водоохранные полосы не предназначены для размещения объектов, способных ухудшить качество воды.

Защита прав отдыхающих

Если гражданину ограничили доступ к пляжу, необходимо действовать следующим образом:

Зафиксировать факт нарушения – сделать фото или видео заграждений, а также условий, угрожающих экологии. Обратиться в Министерство водных ресурсов и ирригации РК с жалобой на незаконное ограничение доступа и экологические нарушения. Использовать нормы Уголовного кодекса (УК РК): Согласно статье 328 УК, загрязнение водоемов, повлекшее или потенциально способное повлечь ущерб, является уголовно наказуемым деянием.

Согласно статье 180 Уголовно-процессуального кодекса, выявление нарушения может послужить основанием для начала досудебного расследования. Контролировать процесс устранения нарушений – требовать демонтажа заграждений и устранения экологического ущерба.

Итоги

Водные объекты общего пользования должны быть доступны для всех. Если доступ ограничен незаконно, граждане вправе требовать его восстановления, опираясь на нормы Водного и Уголовного кодексов. Хотя защита прав может занять время, последовательные юридические действия способны привести к устранению нарушений и восстановлению законного порядка.