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12.03.2025, 15:27

Таксопарки против роста НДС: что ответили в Миннацэкономики

Новости Казахстана 0 386

12 марта 2025 года Министерство национальной экономики Казахстана дало пояснение по поводу заявления таксопарков, выразивших обеспокоенность относительно последствий бюджетно-налоговой реформы для их бизнеса, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В ведомстве уточнили, что в рамках нового пакета изменений в проект Налогового кодекса Республики Казахстан, который был направлен на рассмотрение в Мажилис Парламента 20 февраля, для таксистов предусмотрен специальный льготный налоговый режим.

Согласно информации пресс-службы Министерства национальной экономики, данный налоговый режим предусматривает освобождение от налогов, таких как НДС и других обязательных платежей. При этом ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) также будет равна нулю. Вместо этого таксисты должны будут оплачивать лишь единый платеж размером 4%, включающий пенсионные отчисления, социальные взносы и медицинское страхование. Отмечается, что для применения такого налогового режима нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), что не приведет к дополнительной налоговой нагрузке на самих водителей.

Также в министерстве подчеркнули, что таксисты могут взаимодействовать напрямую с операторами интернет-платформ, избегая при этом посреднических услуг таксопарков.

Кроме того, по информации Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, по итогам 2024 года около 15 тысяч налогоплательщиков, занятых в сфере услуг такси, в том числе предоставляющих автомобили в аренду, используют упрощенную систему налогообложения. Из данного числа только 924 налогоплательщика превысили установленный порог доходов в 15 миллионов тенге, что составляет лишь 6% от общего числа. Таким образом, снижение порога для обязательной уплаты НДС затронет исключительно крупные таксопарки.

В министерстве отдельно подчеркнули, что оператор интернет-платформы также является плательщиком НДС. При этом было указано, что ценообразование на рынке таксомоторных услуг зависит исключительно от рыночных механизмов – конкуренции, спроса и предложений.

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