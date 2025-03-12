Отток сменился притоком: Казахстан становится магнитом для мигрантов

В 2024 году миграционное сальдо Казахстана продемонстрировало впечатляющий рост, достигнув 17,2 тысячи человек, что на 85% больше по сравнению с предыдущим годом. Разница между числом прибывших и выбывших увеличилась более чем в два раза, составив 30 тысяч против 12,8 тысячи человек, передает Lada.kz

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Аналитики Института общественной политики отмечают, что число граждан, покидающих Казахстан, сократилось до исторического минимума.

Снижение миграционного оттока и улучшение социально-экономических условий

Этот факт свидетельствует о значительном улучшении социально-экономической ситуации в стране, а также об эффективности проводимой миграционной политики. Если в начале 2000-х годов ежегодный миграционный отток составлял около 289 тысяч человек, то к 2024 году эта цифра сократилась в 22 раза – до 12,8 тысячи.

Для сравнения, в ряде других стран сохраняется высокий уровень миграционного оттока. Например, в 2024 году из Грузии выехало 39,2 тысячи человек, из Израиля – 18,2 тысячи, из Узбекистана – 14,3 тысячи, из Болгарии – 9,2 тысячи. В этом контексте Казахстан демонстрирует противоположную тенденцию, показывая способность привлекать новых мигрантов.

Основные страны-доноры миграции в Казахстан

Приток иностранных граждан в Казахстан остается стабильно высоким. Основными странами, откуда прибывают мигранты, являются:

Узбекистан – 12,2 тысячи человек,

– 12,2 тысячи человек, Россия – 8,1 тысячи человек,

– 8,1 тысячи человек, Китай – 2 тысячи человек,

– 2 тысячи человек, Монголия – 1,4 тысячи человек,

– 1,4 тысячи человек, Туркменистан – 1,1 тысячи человек.

Кроме того, растет интерес к Казахстану со стороны граждан дальнего зарубежья. В 2024 году страну в качестве нового места жительства выбрали:

530 человек из Турции ,

, 409 человек из Германии ,

, 240 человек из Грузии ,

, 133 человека из США ,

, 124 человека из Южной Кореи.

Привлечение квалифицированных специалистов: стратегическое преимущество Казахстана

Одним из ключевых факторов растущей привлекательности Казахстана является спрос на высококвалифицированные кадры. В 2024 году в экономике страны работало 13 тысяч иностранных специалистов, занятых в различных отраслях:

Строительство – 5,3 тысячи человек,

– 5,3 тысячи человек, Промышленность – 2,6 тысячи человек,

– 2,6 тысячи человек, Сельское хозяйство – 0,7 тысячи человек.

Кроме того, Казахстан активно развивает образовательную сферу, что способствует привлечению молодых специалистов. В 2024 году в казахстанские вузы поступило 8,4 тысячи иностранных студентов, значительная часть которых остается в стране после завершения обучения.

Наиболее востребованными среди прибывших специалистов являются:

Технические специалисты – 3 тысячи человек,

– 3 тысячи человек, Экономисты – 1,3 тысячи человек,

– 1,3 тысячи человек, Педагоги – 1 тысяча человек,

– 1 тысяча человек, Медики – 575 человек,

– 575 человек, Архитекторы и строители – 309 человек,

– 309 человек, Аграрии – 293 человека.

Казахстан – новый центр миграционной привлекательности в Центральной Азии

В результате последовательной политики в сфере миграции и улучшения экономических условий Казахстан уверенно закрепляет за собой статус центра притяжения квалифицированных кадров в Центральной Азии и странах СНГ. Успехи в экономическом развитии, низкий уровень миграционного оттока и стабильный приток специалистов позволяют стране не только сохранять демографический баланс, но и создавать условия для долгосрочного развития.