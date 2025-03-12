Военный парад: Минобороны обратилось к казахстанцам с важной информацией

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Официальный представитель Министерства обороны Казахстана Руслан Жангулин сообщил, что в рамках подготовки к военному параду, который пройдет в Астане в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, начиная с 13 марта будет осуществляться передислокация военнослужащих, а также перемещение военной техники. Транспортировка будет осуществляться как по железной дороге, так и по автотрассам.

«На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения», — уточнил Руслан Жангулин.

Кроме того, представитель ведомства проинформировал о предстоящих кратковременных изменениях в использовании воздушного пространства над столицей. С 22 апреля по 7 мая в Астане будут проходить тренировочные полеты военной авиации, что может повлиять на график работы гражданских авиалиний.

«В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах», — отметил Жангулин.

Министерство обороны призвало жителей Казахстана проявить понимание в отношении вводимых временных ограничений, не распространять непроверенную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.