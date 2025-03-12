В Казахстане производители снизили цены на бензин

По данным LS , несмотря на снижение стоимости бензина, цены на сырую нефть в стране выросли. Согласно информации Бюро национальной статистики, в феврале 2025 года средняя цена за тонну нефти составила 105,3 тыс. тенге, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Lada.kz

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Наибольший рост стоимости сырья зафиксирован в Актюбинской области, где цена увеличилась на 12,3% и достигла 117,7 тыс. тенге за тонну. В Атырауской области нефть подорожала на 9,7% – до 103,9 тыс. тенге, а в Кызылординской области – на 6,1%, до 106,3 тыс. тенге. В то же время в Мангистауской области наблюдалось снижение стоимости нефти на 1,1% – до 107,8 тыс. тенге за тонну.

Несмотря на рост цен на нефть, бензин в феврале подешевел. Средняя стоимость тонны топлива составила 160,5 тыс. тенге, что на 3,1% ниже, чем в феврале 2024 года. Однако производители повысили цену на летнее дизельное топливо на 2,6%, до 224,1 тыс. тенге за тонну, в то время как зимний дизель подешевел на 0,9%, до 224,7 тыс. тенге.

Снижение цен коснулось и большинства других нефтепродуктов. Так, дорожный битум подешевел на 11,4% (184,8 тыс. тенге за тонну), печное бытовое топливо – на 21,2% (177,8 тыс. тенге), а топочный мазут – на 2,7% (105,1 тыс. тенге).

В то же время сжиженные пропан и бутан подорожали на 14,6%, достигнув 62,2 тыс. тенге за тонну.