Потеря удостоверения личности в Казахстане: важное о госпошлине

Департамент полиции области Абай напомнил гражданам Казахстана о порядке восстановления удостоверения личности, сообщает Zakon.kz.
✔ Удостоверение личности – это главный документ для граждан Казахстана, достигших 16 лет.
✔ В случае утраты или кражи необходимо обратиться в любой филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для восстановления.
Чтобы получить новый документ, необходимо:
1️⃣ Написать заявление с указанием обстоятельств утери. В случае кражи потребуется талон-уведомление из полиции.
2️⃣ Предоставить документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины (если есть).
3️⃣ Если имеется паспорт гражданина Республики Казахстан – предоставить его.
4️⃣ Оплатить государственную пошлину за получение нового удостоверения.
✔ В 2025 году размер госпошлины составляет 786,4 тенге.
✔ Оплатить можно:
Важно! Если удостоверение личности утрачено более двух раз в течение года, сумма госпошлины увеличивается до 1 МРП (3932 тенге).
⚠ Согласно статье 492 КоАП РК, проживание на территории Казахстана без удостоверения личности или с недействительным документом влечёт административную ответственность.
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