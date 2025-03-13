Потеря удостоверения личности в Казахстане: важное о госпошлине

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Как восстановить удостоверение личности в Казахстане: порядок действий

Департамент полиции области Абай напомнил гражданам Казахстана о порядке восстановления удостоверения личности, сообщает Zakon.kz.

Основные сведения

✔ Удостоверение личности – это главный документ для граждан Казахстана, достигших 16 лет.

✔ В случае утраты или кражи необходимо обратиться в любой филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» для восстановления.

Порядок восстановления удостоверения личности

Чтобы получить новый документ, необходимо:

1️⃣ Написать заявление с указанием обстоятельств утери. В случае кражи потребуется талон-уведомление из полиции.

2️⃣ Предоставить документ, подтверждающий освобождение от оплаты госпошлины (если есть).

3️⃣ Если имеется паспорт гражданина Республики Казахстан – предоставить его.

4️⃣ Оплатить государственную пошлину за получение нового удостоверения.

Как оплатить госпошлину?

✔ В 2025 году размер госпошлины составляет 786,4 тенге.

✔ Оплатить можно:

через мобильные приложения банков второго уровня по QR-коду;

в отделениях АО «Казпочта».

Важно! Если удостоверение личности утрачено более двух раз в течение года, сумма госпошлины увеличивается до 1 МРП (3932 тенге).

Ответственность за проживание без удостоверения

⚠ Согласно статье 492 КоАП РК, проживание на территории Казахстана без удостоверения личности или с недействительным документом влечёт административную ответственность.