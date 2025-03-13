Казахстанец выстрелил себе в челюсть при чистке ружья

Житель Каскелена в Алматинской области получил огнестрельное ранение нижней челюсти во время чистки ружья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: предоставлено Алматинской многопрофильной клинической больницей

В Алматинской многопрофильной клинической больнице рассказали о происшествии. Пострадавшего экстренно госпитализировали, а врачи подчеркнули, что огнестрельные ранения в челюстно-лицевой области считаются одними из самых сложных и опасных.

«Пациент поступил с огнестрельным ранением нижней челюсти, полученным при чистке ружья. Врачи оперативно провели первичный осмотр и оценили его состояние. В таких ситуациях важна быстрая реакция и неотложная помощь, поскольку своевременное вмешательство снижает риск осложнений и улучшает прогноз лечения», – сообщили в больнице.

Из-за серьезных повреждений костной ткани потребовалось извлечение пули. Операцию провел челюстно-лицевой хирург Бахытжан Шермахан, используя современные методы, предотвращающие воспаление.

«Во время операции была выполнена остеотомия – срез поврежденных костных фрагментов, что повысило вероятность успешного восстановления. Операция прошла благополучно, и пациент получил необходимую послеоперационную помощь. Сейчас он чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей», – отметил хирург.

Шермахан добавил, что быстрая госпитализация и квалифицированная медицинская помощь играют ключевую роль в спасении пациентов с огнестрельными травмами.