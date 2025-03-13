Казахстанские женщины стали меньше рожать

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Согласно предоставленным сведениям, в 2024 году в Казахстане на свет появилось 365,9 тысячи детей. Среди новорожденных доля мальчиков составила 51,6%, а девочек — 48,4%.

Наибольший показатель рождаемости зафиксирован в Туркестанской области, где на каждую тысячу человек приходится 24,88 новорожденных. Следом идут Мангистауская область (24,29) и город Шымкент (23,58). В то же время самый высокий уровень смертности отмечен в Северо-Казахстанской (11,51 случая на 1000 человек), Восточно-Казахстанской (11,25) и Костанайской областях (10,10). По информации ведомства, этот показатель связан с возрастной структурой населения в данных регионах, - говорится в сообщении.

Кроме того, в статистическом отчете содержатся сведения о ведущих причинах смертности среди населения Казахстана.

«Наиболее распространенной причиной летальных исходов являются заболевания системы кровообращения, на их долю приходится 22,3% от общего числа смертей. Болезни нервной системы составляют 19,1%, новообразования — 10,2%, патологии дыхательной системы — 10,0%, заболевания органов пищеварения — 8,3%. Также значительную долю занимают несчастные случаи, отравления и травмы, которые привели к 7,8% смертей», — говорится в сообщении.

Число умерших детей в возрасте до пяти лет в 2024 году составило 3404 человека, а коэффициент детской смертности достиг 9,30 на 1000 родившихся. Из них 2524 младенца скончались в возрасте до одного года, что соответствует коэффициенту младенческой смертности 6,80 на 1000 живорожденных.

В отчете также указано, что наибольшее число родов приходится на женщин в возрасте 25-29 лет — 27,5%, а на возрастную группу 30-34 лет приходится 26,2% всех рождений.