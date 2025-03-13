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12.03.2025, 21:20

«Дорога смерти»: почему трасса Шымкен – Хоргос стала кошмаром для водителей?

Новости Казахстана 0 284

Редакция Kolesa.kz получила статистику дорожных происшествий за 2024 год от представителей Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. Согласно предоставленным данным, наиболее опасной трассой страны стала международная автомобильная дорога А-2 «Шымкент — Тараз — Алматы — Хоргос», передает Lada.kz

Фото: ДП Алматинской области
Фото: ДП Алматинской области

На этом участке, проходящем через территории Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областей, зафиксировано 685 ДТП, в которых погибло 134 человека. Основными причинами аварий на данной трассе прокуроры называют превышение скорости (примерно половина всех случаев) и плохую видимость в ночное время или сумерках.

В целом в Казахстане ежегодно в авариях гибнет от 1,5 до 2 тысяч человек, большинство из них в возрасте от 20 до 45 лет. В 2024 году общее число аварий по республике превысило 31,5 тысячи случаев, в которых погибли 2500 человек, а свыше 40 тысяч получили травмы.

Отмечается, что порядка 61 % всех смертельных ДТП происходит на загородных трассах. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Алматинской (210 ДТП, 271 погибший), Туркестанской (142 ДТП, 182 погибших) и Жамбылской (127 ДТП, 189 погибших) областях. Среди аварий преобладают столкновения транспортных средств (2275 случаев) и опрокидывания автомобилей (1393 случая).

Отдельно прокуроры выделили проблему безопасности таксомоторных перевозок. Водители такси зачастую работают без соблюдения режима сна и отдыха, не проходят обязательные ежедневные медицинские осмотры, проверки на алкоголь и наркотики. Техническое состояние автомобилей практически не контролируется, машины эксплуатируются круглосуточно, сезонная замена шин не отслеживается. За прошедший год с участием официальных таксистов в стране произошло 113 ДТП, которые привели к гибели 42 человек и травмам 201 человека.

При этом значительная доля пассажирских перевозок на междугородних маршрутах приходится на нелегальных водителей, включая иностранцев. Именно трасса Шымкент — Хоргос, названная аналитиками «дорогой смерти», стала одной из главных зон работы таких нелегальных перевозчиков.

Прокуратура уверена, что повышение уровня ответственности пассажиров может значительно улучшить ситуацию на дорогах. Если пассажиры будут чаще интересоваться состоянием транспортного средства, наличием действующих водительских прав, полиса страхования и сезонной резины у водителей, последние начнут проявлять большую дисциплину и заботу о техническом состоянии машин.

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