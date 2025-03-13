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12.03.2025, 22:07

Минэнерго РК выступило с заявлением после публикаций в иностранных СМИ

Новости Казахстана 0 259

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало сообщения зарубежных СМИ о возможном превышении обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Коллаж Informburo.kz
Коллаж Informburo.kz

«Министерство подтверждает свою полную приверженность соглашению ОПЕК+ и продолжает работу над выполнением всех взятых обязательств, включая компенсацию объемов, добытых сверх установленных квот. Текущее превышение квот в феврале связано с технологическими процессами, реализуемыми в рамках Проекта будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении. Этот долгосрочный проект направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов и выполнение среднесрочных обязательств страны», — отмечается в сообщении.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений были подтверждены сроки выполнения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации избыточных объемов добычи.

«Казахстан предпринял все необходимые шаги для компенсации временного увеличения объемов добычи. В ближайшее время показатели будут приведены в соответствие с установленными квотами. Следует учитывать, что Казахстан обеспечивает лишь 1,5% от мировой добычи нефти, а его доля в рамках ОПЕК+ составляет около 3%. Эти показатели свидетельствуют о том, что страна не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако неизменно остается надежным партнером, строго выполняющим свои обязательства», — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что Казахстан неизменно содействует стабильности на мировом нефтяном рынке и полностью следует соглашениям ОПЕК+.

«Мы продолжаем тесное сотрудничество с партнерами и готовы к выполнению всех согласованных решений. Любые дальнейшие планы по развитию нефтедобычи будут реализовываться исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учетом ситуации на мировом рынке», — добавили в Министерстве энергетики.

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