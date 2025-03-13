18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
495.28
538.32
5.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.03.2025, 07:06

Секреты банковских депозитов: где лежат деньги казахстанцев

Новости Казахстана 0 660

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) совместно с Институтом маркетинговых и социологических исследований Elim провели опрос, целью которого было изучение отношения граждан к сбережениям и депозитам, а также определение уровня их осведомленности о защите вкладов, сообщает Lada.kz Zakon.kz.

Фото: afk.kz
Фото: afk.kz

Основные выводы исследования

Согласно данным КФГД, в 2024 году объем вкладов физических лиц в банках – участниках системы гарантирования депозитов достиг 24,5 трлн тенге.

Где казахстанцы хранят сбережения:

  • 33% респондентов предпочитают банковские депозиты, особенно это характерно для жителей крупных городов: Алматы (42,1%), Караганды (41,9%) и Астаны (37,4%).
  • 85% вкладчиков хранят сбережения в тенге, 12% – в долларах США, 2,5% – в других валютах.

Основные цели накоплений:

  • Финансовая подушка безопасности (18,4%).
  • Покупка недвижимости (17,7%).
  • Около 30% вкладчиков признались, что открыли депозит без конкретной цели, следуя примеру знакомых.

Факторы, влияющие на выбор депозита:

  • Процентная ставка – 46,5%.
  • Возможность свободного снятия средств – 35,3%.
  • Репутация банка – 32%.
  • Удобство мобильного приложения – 23%.
  • Дополнительные выгоды (бонусы, кешбэк, льготные кредиты) – 13%.

Вкладчики разных возрастных групп

Среди молодежи основным средством накопления остается тенге (80,2%), причем в сельской местности этот показатель выше – 85,5%. При этом 28% молодых вкладчиков выбирают депозиты с возможностью свободного снятия и пополнения, а 35% ориентируются на процентную ставку.

В возрастной группе 30–65 лет в среднем 34% горожан имеют депозиты в банках (в Астане – 38%, в Алматы – 41%). Среди сельских жителей этого возраста депозитами владеют 30%.

Среди тех, кто не пользуется банковскими депозитами:

  • 17,7% ограничиваются банковскими картами.
  • 13% инвестируют в недвижимость или бизнес.
  • Некоторое число респондентов предпочитает фондовый рынок, покупку драгоценных металлов или хранение наличных дома.
  • 27,6% признались, что не имеют сбережений.

Уровень осведомленности о защите вкладов

О том, что вклады в банках застрахованы, знают 42% опрошенных. Больше всего осведомлены жители городов, казахскоязычные граждане и люди в возрасте 30–59 лет.

Главным источником информации о гарантии вкладов остаются банковские менеджеры (35%). Также востребованы:

  • Телевизионные и онлайн-новости.
  • Официальные сайты и мобильные приложения банков.

49% опрошенных хотели бы получать сведения о защите вкладов напрямую от банков – через менеджеров, мобильные приложения и официальные сайты.

Финансовая грамотность и отношение к КФГД

В ходе фокус-групп было выявлено, что большинство участников отслеживают лишь крупные расходы (например, платежи по кредитам), не фиксируя повседневные траты. Однако при этом многие стараются создать финансовую «подушку безопасности».

Исследование показало высокий уровень доверия к Казахстанскому фонду гарантирования депозитов. Даже среди малоосведомленных граждан фонд воспринимается как важный элемент финансовой стабильности страны.

Гарантированные суммы возмещения

КФГД напоминает, что вклады физических лиц застрахованы, а в случае отзыва лицензии у банка вкладчики могут рассчитывать на компенсацию:

  • до 20 млн тенге – для сберегательных вкладов в тенге,
  • до 10 млн тенге – для других вкладов в тенге, а также средств на банковских картах и счетах,
  • до 5 млн тенге – для вкладов и счетов в иностранной валюте.

Важно отметить, что защита распространяется на вклады в каждом банке – участнике системы гарантирования депозитов отдельно.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.kdif.kz или по телефону 1460 (звонок бесплатный).

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...