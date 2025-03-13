Секреты банковских депозитов: где лежат деньги казахстанцев

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) совместно с Институтом маркетинговых и социологических исследований Elim провели опрос, целью которого было изучение отношения граждан к сбережениям и депозитам, а также определение уровня их осведомленности о защите вкладов, сообщает Lada.kz Zakon.kz.
Основные выводы исследования
Согласно данным КФГД, в 2024 году объем вкладов физических лиц в банках – участниках системы гарантирования депозитов достиг 24,5 трлн тенге.
Где казахстанцы хранят сбережения:
Основные цели накоплений:
Факторы, влияющие на выбор депозита:
Среди молодежи основным средством накопления остается тенге (80,2%), причем в сельской местности этот показатель выше – 85,5%. При этом 28% молодых вкладчиков выбирают депозиты с возможностью свободного снятия и пополнения, а 35% ориентируются на процентную ставку.
В возрастной группе 30–65 лет в среднем 34% горожан имеют депозиты в банках (в Астане – 38%, в Алматы – 41%). Среди сельских жителей этого возраста депозитами владеют 30%.
Среди тех, кто не пользуется банковскими депозитами:
О том, что вклады в банках застрахованы, знают 42% опрошенных. Больше всего осведомлены жители городов, казахскоязычные граждане и люди в возрасте 30–59 лет.
Главным источником информации о гарантии вкладов остаются банковские менеджеры (35%). Также востребованы:
49% опрошенных хотели бы получать сведения о защите вкладов напрямую от банков – через менеджеров, мобильные приложения и официальные сайты.
В ходе фокус-групп было выявлено, что большинство участников отслеживают лишь крупные расходы (например, платежи по кредитам), не фиксируя повседневные траты. Однако при этом многие стараются создать финансовую «подушку безопасности».
Исследование показало высокий уровень доверия к Казахстанскому фонду гарантирования депозитов. Даже среди малоосведомленных граждан фонд воспринимается как важный элемент финансовой стабильности страны.
КФГД напоминает, что вклады физических лиц застрахованы, а в случае отзыва лицензии у банка вкладчики могут рассчитывать на компенсацию:
Важно отметить, что защита распространяется на вклады в каждом банке – участнике системы гарантирования депозитов отдельно.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.kdif.kz или по телефону 1460 (звонок бесплатный).
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