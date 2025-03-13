Секреты банковских депозитов: где лежат деньги казахстанцев

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) совместно с Институтом маркетинговых и социологических исследований Elim провели опрос, целью которого было изучение отношения граждан к сбережениям и депозитам, а также определение уровня их осведомленности о защите вкладов, сообщает Lada.kz Zakon.kz.

Фото: afk.kz

Основные выводы исследования

Согласно данным КФГД, в 2024 году объем вкладов физических лиц в банках – участниках системы гарантирования депозитов достиг 24,5 трлн тенге.

Где казахстанцы хранят сбережения:

33% респондентов предпочитают банковские депозиты, особенно это характерно для жителей крупных городов: Алматы (42,1%), Караганды (41,9%) и Астаны (37,4%).

85% вкладчиков хранят сбережения в тенге, 12% – в долларах США, 2,5% – в других валютах.

Основные цели накоплений:

Финансовая подушка безопасности (18,4%).

Покупка недвижимости (17,7%).

Около 30% вкладчиков признались, что открыли депозит без конкретной цели, следуя примеру знакомых.

Факторы, влияющие на выбор депозита:

Процентная ставка – 46,5%.

Возможность свободного снятия средств – 35,3%.

Репутация банка – 32%.

Удобство мобильного приложения – 23%.

Дополнительные выгоды (бонусы, кешбэк, льготные кредиты) – 13%.

Вкладчики разных возрастных групп

Среди молодежи основным средством накопления остается тенге (80,2%), причем в сельской местности этот показатель выше – 85,5%. При этом 28% молодых вкладчиков выбирают депозиты с возможностью свободного снятия и пополнения, а 35% ориентируются на процентную ставку.

В возрастной группе 30–65 лет в среднем 34% горожан имеют депозиты в банках (в Астане – 38%, в Алматы – 41%). Среди сельских жителей этого возраста депозитами владеют 30%.

Среди тех, кто не пользуется банковскими депозитами:

17,7% ограничиваются банковскими картами.

13% инвестируют в недвижимость или бизнес.

Некоторое число респондентов предпочитает фондовый рынок, покупку драгоценных металлов или хранение наличных дома.

27,6% признались, что не имеют сбережений.

Уровень осведомленности о защите вкладов

О том, что вклады в банках застрахованы, знают 42% опрошенных. Больше всего осведомлены жители городов, казахскоязычные граждане и люди в возрасте 30–59 лет.

Главным источником информации о гарантии вкладов остаются банковские менеджеры (35%). Также востребованы:

Телевизионные и онлайн-новости.

Официальные сайты и мобильные приложения банков.

49% опрошенных хотели бы получать сведения о защите вкладов напрямую от банков – через менеджеров, мобильные приложения и официальные сайты.

Финансовая грамотность и отношение к КФГД

В ходе фокус-групп было выявлено, что большинство участников отслеживают лишь крупные расходы (например, платежи по кредитам), не фиксируя повседневные траты. Однако при этом многие стараются создать финансовую «подушку безопасности».

Исследование показало высокий уровень доверия к Казахстанскому фонду гарантирования депозитов. Даже среди малоосведомленных граждан фонд воспринимается как важный элемент финансовой стабильности страны.

Гарантированные суммы возмещения

КФГД напоминает, что вклады физических лиц застрахованы, а в случае отзыва лицензии у банка вкладчики могут рассчитывать на компенсацию:

до 20 млн тенге – для сберегательных вкладов в тенге,

до 10 млн тенге – для других вкладов в тенге, а также средств на банковских картах и счетах,

до 5 млн тенге – для вкладов и счетов в иностранной валюте.

Важно отметить, что защита распространяется на вклады в каждом банке – участнике системы гарантирования депозитов отдельно.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.kdif.kz или по телефону 1460 (звонок бесплатный).