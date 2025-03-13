За что теперь будут штрафовать водителей в Казахстане: новые правила в силе

В статью 593 КоАП добавят часть 1-2: теперь за перевозку пассажиров вне салона авто (например, если они высовываются из окон или открывают двери на ходу) водителю грозит штраф в 10 МРП.
Фото: gov.kz
Штрафы для водителей
- Людей с инвалидностью теперь смогут штрафовать за выезд на встречную полосу – 30 МРП вместо лишения прав (ст. 596, п. 3-1).
- Выезд на встречку с участием в ДТП (без пострадавших) повлечет лишение прав на 9 месяцев (ст. 596, п. 4-1).
- Нарушение правил проезда ж/д переезда обойдется дороже: штраф увеличат с 10 до 20 МРП. Если это привело к ДТП (без пострадавших), водителя также лишат прав на 9 месяцев.
Фото: gov.kz
Увеличение штрафов
- За непропуск скорой или полиции штраф вырастет с 7 до 20 МРП, а при повторном нарушении – с 15 до 40 МРП.
Смягчение наказаний
- Авария без пострадавших больше не ведет к автоматическому лишению прав на 6 месяцев – теперь это штраф 20 МРП. Лишение прав на 9 месяцев возможно только за повторное ДТП в течение года или при наличии пострадавших.
- Штраф за неоплаченную парковку снижен: с 3 до 1 МРП при первом нарушении, с 5 до 2 МРП – при повторном.
Общественные работы с осени 2025 года
- Новый вид наказания – 20 часов обязательных работ (например, уборка улиц) за повторный отказ уступить дорогу скорой или полиции.
- Пешеходы и самокатчики, по вине которых произошло повторное ДТП за год, тоже могут получить 20 часов общественных работ.
Фото: gov.kz
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