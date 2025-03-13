За что теперь будут штрафовать водителей в Казахстане: новые правила в силе

С 13 марта в Казахстане начали действовать изменения в Административном кодексе, которые повлияют на порядок привлечения к ответственности за различные правонарушения, связанные с дорожным движением. В частности, для некоторых нарушений предусмотрено ужесточение наказаний, тогда как для других, напротив, меры ответственности станут более мягкими. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Тengri Auto.