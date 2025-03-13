Пенсия для ИП в Казахстане: на что можно рассчитывать?

Пенсионные отчисления индивидуальных предпринимателей (ИП) в Казахстане остаются нерегулярными, что подтверждают данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

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Анализ показывает, что только четверть ИП вносят обязательные пенсионные взносы (ОПВ) стабильно.

Как часто ИП делают пенсионные взносы?

На 1 января 2025 года в стране зарегистрировано 1,79 млн ИП, из которых 1,7 млн являются активными. Однако за 2024 год ОПВ перечисляли лишь 1,35 млн предпринимателей, причем 350 тыс. из них не делали взносов вовсе.

По частоте уплаты ОПВ среди ИП:

12 раз в год – 26% (347,3 тыс. счетов);

9–11 раз – 23% (315,7 тыс.);

6–8 раз – 14% (186,7 тыс.);

3–5 раз – 17% (226 тыс.);

1–2 раза – 20% (270,5 тыс.).

В среднем предприниматели платили 7,41 взноса из 12 возможных, что ниже общесистемного показателя (8,8 раз). Средняя сумма взноса ИП составила 23 997 тенге против 38 800 тенге в целом по пенсионной системе.

Как ИП могут уплачивать взносы?

Согласно постановлению правительства №525, ИП вправе платить ОПВ ежегодно или поквартально, но с указанием месяцев, за которые перечисляются средства. При просрочке начисляется пеня в размере 1,25-кратной базовой ставки Нацбанка РК за каждый день задержки.

Если задолженность не погашена, налоговые органы могут заблокировать банковские счета ИП. Однако даже просроченные взносы учитываются в стаже, что влияет на размер будущей пенсии.

Влияние трудового стажа на пенсию

Размер базовой пенсии зависит от стажа участия в системе:

менее 10 лет – 70% прожиточного минимума (ПМ);

30 лет и более – 110% ПМ (50 851 тенге в 2025 году).

Солидарная пенсия назначается только тем, кто имел трудовой стаж до 1998 года и рассчитывается по индивидуальному доходу.

Накопительная пенсия формируется за счет ОПВ (10% от дохода), профессиональных взносов (5% для вредных производств) и дополнительных отчислений работодателей (с 2024 года – для работников, родившихся после 1975 года).

Возможные меры поддержки ИП

Эксперты предлагают ввести государственное софинансирование ОПВ для ИП, работающих по специальному налоговому режиму. Например, если доход составляет не менее 1 минимальной зарплаты (85 тыс. тенге), государство может доплачивать 60% МЗП в год.

Актуарные расчеты показывают, что при 40-летнем стаже и регулярных взносах на счету ИП может накопиться 10,3 млн тенге, обеспечивая коэффициент замещения дохода (КЗД) на уровне 30,3%. При 30-летнем стаже КЗД снижается до 22,6%.

Вывод

Нерегулярные пенсионные взносы ИП могут значительно уменьшить размер их будущих выплат. В случае отсутствия дохода законодательство предусматривает возможность уплаты минимального взноса (10% от МЗП), что позволяет сохранить пенсионные права.