В Польше задержали женщину, торговавшую органами казахстанцев: заявление МВД

Министерство внутренних дел Казахстана подтвердило задержание женщины, находившейся в международном розыске, на территории Польши. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Согласно информации, предоставленной Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана, 35-летнюю подозреваемую задержали польские правоохранители на железнодорожном пункте пропуска между Украиной и Польшей. С 2020 года она разыскивалась казахстанскими правоохранительными органами по подозрению в участии в международной преступной группировке, занимавшейся незаконной торговлей человеческими органами.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2018 год участники этой преступной сети организовывали незаконные трансплантации органов в медицинских учреждениях Казахстана. В преступную схему были вовлечены граждане Израиля, Украины, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Задержанная, по данным следствия, координировала работу доноров и реципиентов: организовывала их встречу и размещение, контролировала медицинские обследования, оплачивала расходы, а также обеспечивала соблюдение мер конспирации. Кроме того, она инструктировала доноров по вопросам маскировки, включая запоминание ложных сведений о родственных связях с реципиентами.

В настоящее время решается вопрос о ее экстрадиции в Казахстан для дальнейшего расследования.