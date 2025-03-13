Профессии с самыми высокими зарплатами: от 663 тыс. тенге на электронной бирже труда

В феврале 2025 года на электронной бирже труда Enbek (ЭБТ) было опубликовано 121,8 тысячи вакансий и 132,3 тысячи резюме. Об этом 13 марта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Lada.kz
В сравнении с предыдущим месяцем количество вакансий увеличилось на 23,2%, а число резюме снизилось на 31% (-59,6 тыс.).
Самые высокие зарплаты предлагались:
Максимальные зарплатные ожидания у соискателей:
Наибольшее количество вакансий зафиксировано в сферах информации и связи (40,9 тыс.), образования (26,6 тыс.) и здравоохранения (9,3 тыс.), где особенно востребованы санитары (1,5 тыс.) и медсестры (1,3 тыс.).
Квалификационная структура спроса:
Региональная динамика:
Наибольший рост вакансий отмечен в Западно-Казахстанской (+301%), Восточно-Казахстанской (+156%) и Карагандинской (+76%) областях. В то же время снижение числа предложений зафиксировано в Жетысу (-33%), Шымкенте (-26%) и Мангистау (-25%).
Число резюме снизилось сильнее всего в Мангистауской (-46%), Жетысу (-45%) и Жамбылской (-44%) областях.
Социальные характеристики соискателей:
Таким образом, на рынке труда наблюдается рост вакансий при сокращении числа резюме. Высококвалифицированные специалисты остаются наиболее востребованными, особенно в IT, образовании и медицине. Однако сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и предложениями работодателей.
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