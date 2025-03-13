Профессии с самыми высокими зарплатами: от 663 тыс. тенге на электронной бирже труда

В феврале 2025 года на электронной бирже труда Enbek (ЭБТ) было опубликовано 121,8 тысячи вакансий и 132,3 тысячи резюме. Об этом 13 марта сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает Lada.kz

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В сравнении с предыдущим месяцем количество вакансий увеличилось на 23,2%, а число резюме снизилось на 31% (-59,6 тыс.).

Самые высокие зарплаты предлагались:

главным строителям (от 663 тыс. тенге),

руководителям проектов в телекоммуникациях (~653 тыс. тенге),

руководителям по разработке продуктов (~625 тыс. тенге).

Максимальные зарплатные ожидания у соискателей:

руководители IT-подразделений (от 1,3 млн тенге),

инспекторы энергосистемы (~1,3 млн тенге),

геофизики (~1,2 млн тенге).

Наибольшее количество вакансий зафиксировано в сферах информации и связи (40,9 тыс.), образования (26,6 тыс.) и здравоохранения (9,3 тыс.), где особенно востребованы санитары (1,5 тыс.) и медсестры (1,3 тыс.).

Квалификационная структура спроса:

высококвалифицированные специалисты – 59%,

среднеквалифицированные – 29%,

неквалифицированные – 12%.

Региональная динамика:

Наибольший рост вакансий отмечен в Западно-Казахстанской (+301%), Восточно-Казахстанской (+156%) и Карагандинской (+76%) областях. В то же время снижение числа предложений зафиксировано в Жетысу (-33%), Шымкенте (-26%) и Мангистау (-25%).

Число резюме снизилось сильнее всего в Мангистауской (-46%), Жетысу (-45%) и Жамбылской (-44%) областях.

Социальные характеристики соискателей:

Женщины активнее ищут работу (53%) по сравнению с мужчинами (47%).

Самая активная возрастная группа – 26-35 лет (26,6%), далее 36-45 лет (26,1%).

Молодежь до 25 лет составляет 14,9% соискателей, старше 55 лет – 12%.

Таким образом, на рынке труда наблюдается рост вакансий при сокращении числа резюме. Высококвалифицированные специалисты остаются наиболее востребованными, особенно в IT, образовании и медицине. Однако сохраняется разрыв между зарплатными ожиданиями соискателей и предложениями работодателей.