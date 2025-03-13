Кому не нужно платить транспортный налог в Казахстане

До 1 апреля владельцы автомобилей в Казахстане обязаны оплатить налог на транспортное средство. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы, сообщает Lada.kz

Фото: kolesa.kz -Юлия Дербичева

От налога освобождаются:

ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;

ветераны боевых действий за рубежом, включая участников Афганской войны и миротворческих миссий;

граждане, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд или воинскую службу во время ВОВ;

Герои Советского Союза, Социалистического Труда, а также обладатели высоких государственных наград (например, орденов «Отан» или «Слава»);

многодетные матери, получившие государственные награды;

лица с инвалидностью.

⚠️ Освобождение распространяется только на одно транспортное средство. Автомобили с объемом двигателя более 4 литров, зарегистрированные после 31 декабря 2013 года, под льготу не попадают.

Как рассчитывается налог?

Налог начисляется за предыдущий год и рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП) за тот же период. Для уплаты в 2024 году используется МРП 2023 года, который составлял 3 692 тенге.

Уведомления и сроки оплаты

С середины марта казахстанские водители начнут получать уведомления о необходимости уплаты налога. Несмотря на это, сумму можно проверить самостоятельно с помощью сервиса «Калькулятор» на портале Комитета государственных доходов (раздел «Электронные сервисы») или через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Что будет за неуплату?

При просрочке возможны следующие санкции:

начисление пени;

арест банковских счетов;

запрет на выезд за границу.

Кто может быть освобожден от налога?

В отдельных случаях граждане могут избежать уплаты налога. Например, если их автомобиль находится в розыске после угона.

Даже если владелец продал авто, налог за прошлый год остается его обязанностью.