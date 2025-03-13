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13.03.2025, 11:23

Кому не нужно платить транспортный налог в Казахстане

Новости Казахстана 0 20 548

До 1 апреля владельцы автомобилей в Казахстане обязаны оплатить налог на транспортное средство. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы, сообщает Lada.kz

 

 

Фото: kolesa.kz -Юлия Дербичева
Фото: kolesa.kz -Юлия Дербичева

От налога освобождаются:

  • ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица;
  • ветераны боевых действий за рубежом, включая участников Афганской войны и миротворческих миссий;
  • граждане, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд или воинскую службу во время ВОВ;
  • Герои Советского Союза, Социалистического Труда, а также обладатели высоких государственных наград (например, орденов «Отан» или «Слава»);
  • многодетные матери, получившие государственные награды;
  • лица с инвалидностью.

⚠️ Освобождение распространяется только на одно транспортное средство. Автомобили с объемом двигателя более 4 литров, зарегистрированные после 31 декабря 2013 года, под льготу не попадают.

Как рассчитывается налог?

Налог начисляется за предыдущий год и рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП) за тот же период. Для уплаты в 2024 году используется МРП 2023 года, который составлял 3 692 тенге.

Уведомления и сроки оплаты

С середины марта казахстанские водители начнут получать уведомления о необходимости уплаты налога. Несмотря на это, сумму можно проверить самостоятельно с помощью сервиса «Калькулятор» на портале Комитета государственных доходов (раздел «Электронные сервисы») или через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Что будет за неуплату?

При просрочке возможны следующие санкции:

  • начисление пени;
  • арест банковских счетов;
  • запрет на выезд за границу.

Кто может быть освобожден от налога?

В отдельных случаях граждане могут избежать уплаты налога. Например, если их автомобиль находится в розыске после угона.

Даже если владелец продал авто, налог за прошлый год остается его обязанностью.

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