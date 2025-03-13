Кому не нужно платить транспортный налог в Казахстане

До 1 апреля владельцы автомобилей в Казахстане обязаны оплатить налог на транспортное средство. Однако для некоторых категорий граждан предусмотрены льготы, сообщает Lada.kz
От налога освобождаются:
⚠️ Освобождение распространяется только на одно транспортное средство. Автомобили с объемом двигателя более 4 литров, зарегистрированные после 31 декабря 2013 года, под льготу не попадают.
Налог начисляется за предыдущий год и рассчитывается на основе месячного расчетного показателя (МРП) за тот же период. Для уплаты в 2024 году используется МРП 2023 года, который составлял 3 692 тенге.
С середины марта казахстанские водители начнут получать уведомления о необходимости уплаты налога. Несмотря на это, сумму можно проверить самостоятельно с помощью сервиса «Калькулятор» на портале Комитета государственных доходов (раздел «Электронные сервисы») или через мобильное приложение e-Salyq Azamat.
При просрочке возможны следующие санкции:
В отдельных случаях граждане могут избежать уплаты налога. Например, если их автомобиль находится в розыске после угона.
Даже если владелец продал авто, налог за прошлый год остается его обязанностью.
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