В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплат

Министерство труда разработало проект поправок в ряд правительственных постановлений, регулирующих пенсионные выплаты и перечисление пенсионных взносов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство труда разработало проект поправок в ряд правительственных постановлений, регулирующих пенсионные выплаты и перечисление пенсионных взносов:
Министерство труда инициировало изменения
Документ направлен на корректировку отсылочных норм в нормативных актах, связанных со статьями 319 и 341 Налогового кодекса РК, касающихся расчета обязательных пенсионных взносов и взносов работодателя.
Автоматизация пенсионных выплат
Одним из ключевых изменений является предоставление проактивной услуги гражданам, достигшим пенсионного возраста и имеющим право на выплаты за выслугу лет, но не обратившимся за ними в ЕНПФ.
Сверка данных для автоматического назначения пенсий
В рамках новой системы ежегодно до 1 марта ЕНПФ будет сверять данные с Государственной корпорацией. Цель – проверить, назначены ли гражданам, достигшим пенсионного возраста, выплаты из бюджета (пенсии по возрасту, за выслугу лет, государственная базовая пенсионная выплата).
Автоматическое включение в список получателей
По результатам сверки формируется список граждан, которым должны быть выплачены пенсионные средства без необходимости подачи заявления. Сбор и обработка персональных данных при этом осуществляются на основании согласий, ранее представленных при назначении пенсий.
Оптимизация процесса пенсионных выплат
Данная мера позволит упростить процесс получения пенсий: выплаты за выслугу лет из ЕНПФ будут начисляться автоматически, без необходимости личного обращения в Госкорпорацию.
Функции Госкорпорации
Госкорпорация продолжает выполнять функции по организации и осуществлению пенсионных выплат из ЕНПФ, а также проверке документов, необходимых для назначения, пересмотра или прекращения выплат. В связи с этим в правила внесены уточнения, закрепляющие порядок взаимодействия с АИС МТСЗН.
Актуализация норм о недействительных документах
В проекте прописаны уточнения касательно недействительности документов, удостоверяющих личность, в том числе в случаях истечения срока годности, просрочки или непригодности к использованию. В связи с этим предлагается ограничить возможность получения пенсионных выплат иностранцами и лицами без гражданства, выезжающими на ПМЖ, если их документы признаны недействительными по основаниям, не предусмотренным правилами.
Пенсионные выплаты для граждан ЕАЭС
Для граждан государств-членов ЕАЭС, выехавших на ПМЖ за пределы Казахстана, пенсионные выплаты будут производиться ежемесячно в соответствии с пунктом 1 статьи 224 Социального кодекса. В остальных случаях пенсионные выплаты иностранцам осуществляются единовременно, если иное не предусмотрено международными договорами.
Редакционные правки
В проект также включены редакционные уточнения, направленные на упрощение и повышение юридической точности нормативных актов.
Публичное обсуждение
Проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 2 апреля 2025 года.
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