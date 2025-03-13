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13.03.2025, 12:23

Испытательный срок за рулем: в Казахстане предложили новые правила для водителей

Новости Казахстана 0 450

Депутат Марат Кожаев на заседании Сената привел данные, согласно которым в стране вдвое увеличилось количество аварий, а также выросло число погибших и раненых в ДТП, сообщает Lada.kz

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Свои слова о необходимости «теста на идиотов» для злостных нарушителей ПДД он пояснил в кулуарах Сената, отметив, что подобные практики существуют в мировой практике.

«Прошу не искажать мои слова. Я лишь привёл примеры из международного опыта, чтобы продемонстрировать, что мы не руководствуемся личными фантазиями, а изучаем успешные подходы в других странах», – отметил Кожаев.

Сенатор напомнил, что во время работы в правоохранительных органах неоднократно расследовал причины ДТП. По его мнению, получить водительские права в Казахстане слишком просто.

«Допуск к управлению автомобилем не должен быть таким лёгким. В нашей стране права выдаются слишком просто, и мы прекрасно осознаем связанные с этим проблемы. В мире процесс получения водительского удостоверения гораздо сложнее. Это формирует у водителей необходимые навыки, ответственность за управление транспортным средством и осознание его повышенной опасности», – подчеркнул он.

При этом Кожаев отказался комментировать информацию о стоимости нелегального получения водительских прав, заявив, что не будет обсуждать слухи.

В своём депутатском запросе на имя премьер-министра он предложил:

  • установить государственный контроль над автошколами;
  • обновить учебные программы, сделав акцент на безопасность и культуру вождения;
  • реформировать систему экзаменов и внедрить испытательный срок для новых водителей.
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