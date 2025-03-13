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13.03.2025, 13:06

Простая замена водительских прав: казахстанцам не нужно идти в ЦОН

Новости Казахстана 0 471

Граждане Казахстана теперь могут заменить водительское удостоверение, не выходя из дома, с помощью мобильного приложения eGov Mobile. Данная услуга доступна в случаях, когда срок действия документа истек, удостоверение было утеряно или похищено, а также при изменении паспортных данных. Об этом сообщает издание Lada.kz

Фото: АО “НИТ”
Фото: АО “НИТ”

С момента запуска этой функции ей уже воспользовались более 7 000 человек.

Одним из ключевых преимуществ услуги является возможность использовать фотографию из ранее выданного удостоверения личности или паспорта. Важно, чтобы этот документ был выпущен не более трех лет назад.

Как заменить водительское удостоверение онлайн:

  1. Авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги".
  2. Выбрать категорию "Вождение и транспорт" и услугу "Выдача водительских удостоверений".
  3. Указать ЦОН, где планируется получить новый документ.
  4. Выбрать причину замены водительского удостоверения и загрузить фотографию.
  5. Добавить образец подписи и указать контактный номер телефона.
  6. Оплатить государственную пошлину (4 915 тенге).
  7. Подписать заявку с помощью Face ID или Touch ID.

Статус заявки можно отслеживать в разделе "Уведомления".

После одобрения водительское удостоверение будет доступно для получения в выбранном ЦОНе. При себе необходимо иметь удостоверение личности и предыдущее водительское удостоверение. До момента выдачи нового документа старый остается действительным, если срок его действия не истек.

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