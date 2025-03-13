Авиакомпании ввели запрет на использование некоторых гаджетов во время полётов

Крупнейшие авиаперевозчики вводят более строгие требования к транспортировке литиевых батарей. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное заявление пресс-службы авиакомпании Air Astana.
Аавиакомпании Air Astana и FlyArystan с 13 марта 2025 года вводят новые правила перевозки литиевых батарей и устройств, содержащих их.
Теперь запасные литиевые батареи, включая внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения, разрешено перевозить только в ручной клади. Если пассажиру необходимо сдать ручную кладь в багаж, он обязан предварительно изъять из нее все такие батареи.
Дополнительно:
- Батареи должны иметь маркировку или сертификат, иначе их транспортировка не допускается.
- Литиевые батареи, внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения должны находиться в ручной клади и размещаться на багажных полках в салоне самолета.
- Использование батарей во время полета запрещено – пассажирам нельзя заряжать гаджеты от переносных аккумуляторов, а также подключать зарядные устройства к розеткам на борту.
Литиевые батареи представляют потенциальную опасность: при повреждении или перегреве они могут воспламеняться. Новые меры направлены на повышение безопасности полетов и минимизацию рисков.
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными правилами перевозки, чтобы избежать возможных неудобств во время путешествия.
Комментарии0 комментарий(ев)