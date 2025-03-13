Авиакомпании ввели запрет на использование некоторых гаджетов во время полётов

Крупнейшие авиаперевозчики вводят более строгие требования к транспортировке литиевых батарей. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на официальное заявление пресс-службы авиакомпании Air Astana .

Фото с сайта weproject.kz: UGC

Аавиакомпании Air Astana и FlyArystan с 13 марта 2025 года вводят новые правила перевозки литиевых батарей и устройств, содержащих их.

Основные изменения для пассажиров

Теперь запасные литиевые батареи, включая внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения, разрешено перевозить только в ручной клади. Если пассажиру необходимо сдать ручную кладь в багаж, он обязан предварительно изъять из нее все такие батареи.

Требования к емкости батарей

До 100 Вт⋅ч – разрешены к перевозке без ограничений, но только в ручной клади.

– разрешены к перевозке без ограничений, но только в ручной клади. От 100 до 160 Вт⋅ч – допускаются к перевозке только с одобрения авиакомпании (не более двух батарей на одного пассажира).

– допускаются к перевозке (не более двух батарей на одного пассажира). Свыше 160 Вт⋅ч – перевозка запрещена.

Дополнительно:

- Батареи должны иметь маркировку или сертификат, иначе их транспортировка не допускается.

- Литиевые батареи, внешние аккумуляторы и электронные устройства для курения должны находиться в ручной клади и размещаться на багажных полках в салоне самолета.

- Использование батарей во время полета запрещено – пассажирам нельзя заряжать гаджеты от переносных аккумуляторов, а также подключать зарядные устройства к розеткам на борту.

Почему это важно?

Литиевые батареи представляют потенциальную опасность: при повреждении или перегреве они могут воспламеняться. Новые меры направлены на повышение безопасности полетов и минимизацию рисков.

Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными правилами перевозки, чтобы избежать возможных неудобств во время путешествия.