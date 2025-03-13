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13.03.2025, 14:08

Крупное хищение из Нацфонда: главу компании подозревают в краже 840 млн тенге

Новости Казахстана 0 668

Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области 13 марта 2025 года официально объявила о завершении досудебного расследования, проводимого в отношении руководителя одной из коммерческих организаций региона, сообщает Lada.kz 

Фото с сайта matritca.kz
Фото с сайта matritca.kz

По данным ведомства, подозреваемый обвиняется в хищении 840 млн тенге, выделенных из Национального фонда на закупку оборудования для выращивания листовых овощей в рамках строительства тепличного комплекса.

«Обвиняемый предан суду», – отметили в пресс-службе Антикора.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Согласно Конституции Казахстана (ст. 77, п. 3, пп. 1) и Уголовно-процессуальному кодексу (ст. 19, ч. 1), лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда.

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