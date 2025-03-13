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13.03.2025, 14:32

Казахстанцы скупают жильё в России и США

Новости Казахстана 0 662

Граждане Казахстана владеют за границей более чем 1,2 тысячи различными активами, включая недвижимость, транспорт и другие ценности. Такие данные предоставил Комитет государственных доходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ответе ведомства на запрос редакции LS уточняется, что, согласно поданным за 2023 год декларациям формы 270.00, казахстанцы задекларировали владение 286 объектами движимого имущества и 1 002 объектами недвижимости, расположенными за пределами страны.

По информации комитета, наибольшее число зарубежной недвижимости казахстанцы зарегистрировали в России – 780 объектов, в Турции – 81, в Грузии – 18, а в США – четыре.

Что касается транспортных средств, ценных бумаг и других активов, то больше всего таких объектов зарегистрировано в США – 177 единиц. В России насчитывается 59 аналогичных активов, а в Грузии – шесть.

Кроме того, в ноябре 2023 года стало известно, что в декларациях формы 250.00, поданных 18 853 гражданами Казахстана, указано наличие 24 541 объекта недвижимости за рубежом. Также 6,6 тысячи казахстанцев задекларировали владение более чем 7 тысячами транспортных средств за границей. Открытие 4,6 тысячи банковских счетов за пределами Казахстана отразили в документах 9,9 тысячи человек.

Помимо этого, в декларациях 22,6 тысячи казахстанцев было зафиксировано наличие дебиторской или кредиторской задолженности, в том числе перед иностранными структурами. Еще 4,3 тысячи граждан сообщили о владении долями в уставном капитале зарубежных юридических лиц, общее количество которых составляет 5,3 тысячи.

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