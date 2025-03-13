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13.03.2025, 16:39

Частным инвесторам хотят предложить доли в двух нефтеперерабатывающих заводах Казахстана

Новости Казахстана 0 511

Агентство по защите и развитию конкуренции планирует привлечь частных инвесторов путем реализации долей в двух нефтеперерабатывающих заводах страны. Об этом в своем выступлении сообщил руководитель ведомства Марат Омаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Марат Омаров высоко оценил деятельность Шымкентского НПЗ, подчеркнув высокое качество продукции, минимальные затраты на ремонт и хорошие перспективы инвестиционного проекта.

«Мы считаем этот подход образцовым и намерены распространить аналогичную практику на два других наших завода. В рамках работы Офиса по приватизации мы планируем предложить доли в этих НПЗ частным инвесторам, опираясь на ваш успешный опыт. Эту работу мы будем последовательно продолжать», – пояснил он.

Кроме Шымкентского НПЗ, в число крупнейших предприятий отрасли входят Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

Ранее, по итогам анализа, проведённого АЗРК в 2024 году, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (входит в структуру «КазМунайГаз») было признано доминирующим субъектом на рынке.

Кроме того, глава ведомства посетил аэропорт Шымкента, где представил видение агентства по формированию новой ценовой политики на объектах подобного рода. По его словам, настало время провести дерегулирование в секторе аэропортовых услуг. Вместе с тем Марат Омаров подчеркнул необходимость наведения порядка на рынке авиакеросина, что предполагает устранение множества посредников, существенно влияющих на формирование цен.

Напомним, ранее АЗРК внесло изменения в правила равного доступа, направленные на обеспечение недискриминационного подхода ко всем участникам рынка при использовании инфраструктуры аэропортов. Владельцы ключевых объектов инфраструктуры обязаны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

 

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