В Таразе наладили "бизнес" на правах: водительские удостоверения без экзаменов за 200 тыс. тенге

В Таразе вынесен приговор сотрудникам специализированного центра обслуживания населения (спецЦОНа), обвиняемым в незаконной выдаче водительских удостоверений за денежное вознаграждение без прохождения экзаменов, сообщает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

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Согласно информации на официальном сайте надзорного органа, в сентябре 2023 года сотрудники департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативных мероприятий выявили и пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся продажей водительских удостоверений в таразском спецЦОНе.

«По предварительному сговору два сотрудника спецЦОНа, специалист-программист и четыре посредника организовали незаконную выдачу водительских удостоверений 21 жителю Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и Шымкента. За определённую сумму они оформляли документы без фактической сдачи экзаменов», — сообщили в прокуратуре региона.

Отмечается, что ранее эти граждане не смогли успешно пройти экзаменационные испытания и получить право на управление транспортными средствами.

«В частности, один из сотрудников таразского спецЦОНа, действуя через соучастника — специалиста-программиста спецЦОНа Алматы, в информационной системе подтвердил успешную сдачу экзамена жителем Туркестанской области, несмотря на то, что последний фактически не проходил практическое тестирование», — уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, за свои услуги сотрудники таразского спецЦОНа взимали с граждан из других регионов суммы от 100 до 200 тысяч тенге, после чего распределяли полученные средства. Аналогичная схема использовалась в отношении еще 20 человек.

27 февраля 2025 года суд №2 Тараза вынес обвинительный приговор в отношении фигурантов дела. Виновные получили условные сроки от 3,5 до 4,5 лет.

Приговор пока не вступил в законную силу. Между тем, по искам правоохранительных органов, выданные незаконным путем водительские удостоверения были признаны недействительными.