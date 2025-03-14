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13.03.2025, 19:15

Импортные яйца исчезнут с полок магазинов Казахстана до осени

Новости Казахстана 0 596

Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило временно запретить ввоз свежих куриных яиц на территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: pexels
Фото: pexels

Согласно проекту приказа, запрет коснётся поставок всеми видами транспорта как из третьих стран, так и из государств ЕАЭС. Исключение составят транзитные перевозки через Казахстан, а также перемещение продукции между странами ЕАЭС с транзитом через РК.

В документе отмечается, что, как и в предыдущие годы, временные ограничения планируется ввести на весенне-летний период — с апреля по сентябрь 2025 года.

По данным Минсельхоза, в Казахстане функционируют 70 птицефабрик, из которых 34 занимаются производством яиц, 29 — мясным направлением, а семь специализируются на племенном разведении.

В 2024 году численность поголовья птицы в стране увеличилась на 2,6% и достигла 45,2 млн голов. Производство яиц за этот же период выросло на 1,3%, составив 4,46 млрд штук.

Экспорт пищевых яиц в прошлом году составил 43,2 млн штук, тогда как импорт достиг 87,4 млн. При этом уровень самообеспеченности внутреннего рынка яичной продукцией достиг 99%. Основными поставщиками импортных яиц остаются страны ЕАЭС.

Введение запрета, по мнению министерства, должно способствовать развитию отечественной яичной отрасли, а также обеспечить прозрачность ценообразования. Для снабжения западных регионов страны предусмотрена поставка яиц из других областей в рамках меморандума, который регулирует количество участников рынка и устанавливает верхний предел цен. Это позволит избежать спекуляций, к которым часто прибегают оптовые торговцы, оказывая давление на производителей.

Документ вынесен на публичное обсуждение до 2 апреля 2025 года.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Ждем повышения цен в 2 или 3 раза конкурентов уберут и можно веселиться
13.03.2025, 15:01
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