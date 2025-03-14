Импортные яйца исчезнут с полок магазинов Казахстана до осени

Министерство сельского хозяйства Казахстана предложило временно запретить ввоз свежих куриных яиц на территорию страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Согласно проекту приказа, запрет коснётся поставок всеми видами транспорта как из третьих стран, так и из государств ЕАЭС. Исключение составят транзитные перевозки через Казахстан, а также перемещение продукции между странами ЕАЭС с транзитом через РК.
В документе отмечается, что, как и в предыдущие годы, временные ограничения планируется ввести на весенне-летний период — с апреля по сентябрь 2025 года.
По данным Минсельхоза, в Казахстане функционируют 70 птицефабрик, из которых 34 занимаются производством яиц, 29 — мясным направлением, а семь специализируются на племенном разведении.
В 2024 году численность поголовья птицы в стране увеличилась на 2,6% и достигла 45,2 млн голов. Производство яиц за этот же период выросло на 1,3%, составив 4,46 млрд штук.
Экспорт пищевых яиц в прошлом году составил 43,2 млн штук, тогда как импорт достиг 87,4 млн. При этом уровень самообеспеченности внутреннего рынка яичной продукцией достиг 99%. Основными поставщиками импортных яиц остаются страны ЕАЭС.
Введение запрета, по мнению министерства, должно способствовать развитию отечественной яичной отрасли, а также обеспечить прозрачность ценообразования. Для снабжения западных регионов страны предусмотрена поставка яиц из других областей в рамках меморандума, который регулирует количество участников рынка и устанавливает верхний предел цен. Это позволит избежать спекуляций, к которым часто прибегают оптовые торговцы, оказывая давление на производителей.
Документ вынесен на публичное обсуждение до 2 апреля 2025 года.
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