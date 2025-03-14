Миллионы на подделке: как два друга торговали водкой в Казахстане

В Костанае двое предпринимателей наладили подпольное производство поддельной водки, заработав на этом около девяти миллионов тенге за год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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По информации телеканала КТК, злоумышленники разбавляли спирт водой до 40-градусной крепости, после чего разливали жидкость в бутылки и реализовывали под известными, но недорогими марками водки. Производство они организовали в гараже.

На данный момент суд еще не вынес приговор, однако автомобиль, использовавшийся для доставки контрафактного алкоголя, был арестован, а также изъяты многочисленные вещественные доказательства.

Как сообщила оперуполномоченная ДЭР по Костанайской области Асемгуль Балжакаева, в ходе обысков правоохранители обнаружили:

более 1 000 литров спирта;

8 000 бутылок водки марок "Родники Сибири", "Биткоин", "Чистое серебро", "Алтайские вершины", "Белый лебедь";

22 000 пустых бутылок;

27 000 крышек;

поддельные учетно-контрольные марки.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.