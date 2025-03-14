Миллионы на подделке: как два друга торговали водкой в Казахстане

В Костанае двое предпринимателей наладили подпольное производство поддельной водки, заработав на этом около девяти миллионов тенге за год, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
По информации телеканала КТК, злоумышленники разбавляли спирт водой до 40-градусной крепости, после чего разливали жидкость в бутылки и реализовывали под известными, но недорогими марками водки. Производство они организовали в гараже.
На данный момент суд еще не вынес приговор, однако автомобиль, использовавшийся для доставки контрафактного алкоголя, был арестован, а также изъяты многочисленные вещественные доказательства.
Как сообщила оперуполномоченная ДЭР по Костанайской области Асемгуль Балжакаева, в ходе обысков правоохранители обнаружили:
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о надлежащем поведении.
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