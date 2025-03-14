14 марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні, сообщает Lada.kz
Глава государства отметил, что спрашивать о благополучии друг друга после долгой зимы — давняя традиция, уходящая корнями в глубокую историю. В этот день принято навещать родных и близких, а молодежь получает благословение от старших. Подобные обычаи издавна формировали у подрастающего поколения важные качества — дружелюбие, отзывчивость, милосердие и сострадание. Сегодня эти ценности находят отражение в концепции Адал азамат, воплощая дух современного Казахстана.
Президент подчеркнул, что уникальная традиция көрісу, символизирующая приближение Наурыза, возрождается и приобретает общенациональный характер. Он выразил уверенность, что этот обычай будет способствовать укреплению единства и солидарности народа.
"Пусть в каждом доме будет счастье и радость! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" — сказал Касым-Жомарт Токаев.
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