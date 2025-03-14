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14.03.2025, 09:19

"Люди сами заказывают помпезный ужин": ответ рестораторов на заявление ДУМК

Новости Казахстана 0 1 517

Рестораторы прокомментировали стоимость ужина на ауызашар и отметили, что зачастую посетители сами выбирают более помпезные варианты, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеканала KTK.

Фото: syrboyi.kz: Depositphotos
Фото: syrboyi.kz: Depositphotos

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана выразило обеспокоенность ростом цен на ауызашар-меню в ряде заведений страны. В ответ представители ресторанного бизнеса разъяснили свою позицию в эфире KTK.

По данным телеканала, стоимость ифтара в этом году варьируется от 5 до 10 тысяч тенге на человека. Посетители ресторанов отмечают, что цены заметно выросли.

"Я заметил, что в этом году стало чуть дороже. Средняя стоимость — около 10 тысяч тенге на человека. По сравнению с прошлым годом цены действительно повысились", — поделился один из гостей заведения.

Однако рестораторы не согласны с таким мнением. Они объясняют, что рост цен связан с подорожанием продуктов.

"В этом году значительно выросли цены на мясо: говядина, баранина, конина подорожали на 25–30%. Мы предлагаем гостям минимальный вариант ужина за 5 тысяч тенге, но менталитет таков, что посетители сами хотят добавить рыбные закуски, дополнительные блюда. В итоге заказывают больше, чем могут съесть, а еда остается", — рассказала управляющая сетью ресторанов Гульнар Тасыгожина.

По мнению рестораторов, проблема не только в цене, но и в расточительности: люди стремятся накрыть щедрый стол, но не всегда доедают все заказанные блюда.

Представители Духовного управления мусульман и владельцы заведений сошлись во мнении, что стоит избегать излишних трат и бережнее относиться к еде. В ДУМК также подчеркнули, что священный месяц Рамазан призывает к смирению и благотворительности, а потому важно предлагать доступное и простое меню для верующих, соблюдающих пост.

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