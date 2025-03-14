Важные перемены в Bereke Bank: как теперь снимать и переводить деньги?

С 20 марта 2025 года Bereke Bank вводит новые тарифы на SWIFT-переводы и переводы в Россию. Кроме того, банк предлагает удобную возможность предзаказа наличных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bereke Bank

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АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) с радостью сообщает о возможности заказа крупных сумм наличных через Контакт центр по номеру 5030. Теперь получить необходимую сумму стало еще проще и быстрее.

Как получить крупную сумму без задержек

Теперь клиенты могут заранее заказать необходимую сумму наличных, оформив заявку через Контакт-центр по номеру 5030. Это позволит избежать ожидания и гарантирует наличие денег в кассе.

Доступные суммы для предзаказа

от 5 миллионов тенге;

от 10 000 долларов США или евро;

от 1 миллиона российских рублей.

Сроки подачи заявки

Для выдачи тенге — минимум за 1 рабочий день.

Для получения иностранной валюты — минимум за 3 рабочих дня.

Планируйте заранее, чтобы избежать возможных задержек.

Новые тарифы на переводы: что изменится с 20 марта

Bereke Bank пересматривает условия SWIFT-переводов и переводов в Россию. Теперь проводить операции через мобильное приложение станет выгоднее, чем в отделении.

SWIFT-переводы

В отделении: комиссия 0,35% от суммы.

В мобильном приложении: комиссия 0,3% (но не менее 4 000 тенге).

Переводы в Россию

В отделении: комиссия 0,25%.

В мобильном приложении: комиссия 0,2% (минимальная сумма — 2 000 тенге).

*Лимиты сумм утверждены Распоряжением № 041 от 11.03.2025 г.