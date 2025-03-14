Важные перемены в Bereke Bank: как теперь снимать и переводить деньги?

С 20 марта 2025 года Bereke Bank вводит новые тарифы на SWIFT-переводы и переводы в Россию. Кроме того, банк предлагает удобную возможность предзаказа наличных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bereke Bank
АО «Bereke Bank» (ДБ Lesha Bank LLC (Public)) с радостью сообщает о возможности заказа крупных сумм наличных через Контакт центр по номеру 5030. Теперь получить необходимую сумму стало еще проще и быстрее.
Как получить крупную сумму без задержек
Теперь клиенты могут заранее заказать необходимую сумму наличных, оформив заявку через Контакт-центр по номеру 5030. Это позволит избежать ожидания и гарантирует наличие денег в кассе.
Планируйте заранее, чтобы избежать возможных задержек.
Bereke Bank пересматривает условия SWIFT-переводов и переводов в Россию. Теперь проводить операции через мобильное приложение станет выгоднее, чем в отделении.
*Лимиты сумм утверждены Распоряжением № 041 от 11.03.2025 г.
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