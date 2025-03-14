USAID уходит из Казахстана: опубликован список свернутых проектов

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало список грантов, финансирование которых прекращено, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Punchbowl News , передает Lada.kz

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Согласно официальному документу, на 5 марта текущего года в ряде стран Центрально-Азиатского региона были аннулированы ранее заключенные контракты. В частности, среди таких государств упоминаются Казахстан и Кыргызстан. Данный процесс мог быть обусловлен различными причинами, включая изменение экономических условий, пересмотр договорных обязательств или иные обстоятельства, влияющие на выполнение соглашений.

В частности, два гранта, направленные на реализацию проектов в Казахстане, были отменены. Их суммы составляли 2,35 миллиона и 3,35 миллиона долларов.

Первый проект был ориентирован на развитие гражданского участия, а второй – на поддержку прав человека и равенства. В рамках последнего планировалось укреплять возможности ЛГБТ-организаций в Казахстане и Кыргызстане, содействовать их устойчивости и безопасности, а также развивать адвокацию за полное признание прав ЛГБТ-сообщества.

Как уточняется в документе, финансирование должно было поддерживать местные организации гражданского общества, работающие с ЛГБТ-сообществами. Ожидалось, что усиление этих сообществ повысит их правовую грамотность и уровень вовлеченности, а также позволит национальным и региональным группам более эффективно заниматься адвокацией.